Próximas novelas da Globo: estreias de novembro

Novembro será um mês recheado de novidades para os noveleiros. Duas novas tramas inéditas vão estrear na emissora, nos horários das sete e das nove: Quanto Mais Vida Melhor e Um Lugar ao Sol. Além das novas exibições na TV aberta, também haverá o lançamento da segunda parte dos episódios de Verdades Secretas 2 no GloboPlay. Confira quais serão as próximas novelas da Globo.

Um Lugar ao Sol – Próximas novelas da Globo

De acordo com o Notícias da TV, a novela está marcada para estrear em 8 de novembro, no lugar da reprise de Império.

Um Lugar ao Sol, escrita por Lícia Manzo, vai contar a história de dois irmãos gêmeos, Cristian e Renato, interpretados pelo ator Cauã Reymond. A mãe dos garotos morre durante o nascimento e eles vão parar em um orfanato.

Um deles foi adotado por uma família milionária e, na vida adulta, desenvolve problemas com o excesso de álcool. Ele viverá um romance com a vilã Bárbara, interpretada por Alinne Moraes. O segundo gêmeo ficou no orfanato. Ele trabalha como manobrista e vendedor ambulante, e vai se envolver com a personagem de Andreia Horta.

Quanto Mais Vida Melhor

A nova novela das sete estreia em 22 de novembro, no lugar da edição especial de Pega Pega. Escrita por Mauro Wilson, Quanto Mais Vida Melhor contará a história de quatro personagens que morrerão em um acidente de avião. Porém, ao chegarem ao céu, eles vão receber de Deus uma nova chance de retornar à vida, mas com uma condição: depois de um ano, eles deverão morrer de fato.

Os protagonistas serão interpretados Giovanna Antonelli, Vladimir Brichta, Valentina Herszage e Mateus Solano.

Verdades Secretas 2 – GloboPlay

Em 3 de novembro, será disponibilizada a segunda parte de Verdades Secretas 2. Os capítulos serão divulgados quinzenalmente, com o último episódio previsto para ir ao ar na GloboPlay em 15 de dezembro.

A primeira leva de episódios já está disponível para os assinantes da plataforma de streaming desde 20 de outubro.