Quais personagens do Chaves ainda estão vivos em 2022?

A série Chaves foi um dos maiores sucessos da televisão mexicana e também alcançou uma popularidade imensa no Brasil ao ser exibida durante anos no SBT. No ar pela primeira vez nos anos 70, o humorístico já perdeu alguns de seu maiores talentos, incluindo o protagonista Roberto Gómez Bolaños. Entre os personagens do Chaves ainda estão vivos, está o Kiko, Chiquinha, entre outros.

Édgar Vivar, o Seu Barriga e o Nhonho - Personagens do Chaves que ainda estão vivos

O Seu Barriga é um dos personagens do Chaves que ainda estão vivos. Édgar, que também interpretou o Nhonho, hoje está com 73 anos de idade.

O mexicano segue trabalhando ativamente como ator e dublador. Ele, inclusive, estará no Brasil em breve. Vivar é um dos confirmados da Comic Con, que acontece no primeiro final de semana de dezembro em São Paulo. Essa será a terceira vez que o famoso participa do evento.

Florinda Meza, a Dona Florinda - Personagens do Chaves que ainda estão vivos

A Dona Florinda foi interpretada pela atriz Florinda Meza, hoje com 73 anos de idade. A atriz foi casada por 37 anos com Roberto Gómez Bolaños, o Chaves, até o falecimento do ator em 2014.

O último trabalho da famosa como atriz foi em 2019, quando ela esteve no filme Dulce Família no papel de Verônica. Ela também mantém um canal no YouTube onde fala sobre assuntos diversos.

A famosa estará no Brasil em breve. Florinda é uma das convidadas do EducaFest, que acontece em abril do ano que vem no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Maria Antonieta de Las Nieves, a Chiquinha

A Chiquinha está entre os personagens do Chaves que ainda estão vivos. Hoje, ela tem 71 anos de idade.

A atriz seguiu interpretando Chiquinha em suas turnês mundiais até 2019, trabalho que começou a fazer ainda na década de 70, quando Chaves foi ao ar pela primeira vez. A famosa também canta e já gravou alguns álbuns na voz da famosa personagem. Na televisão. seu último trabalho foi em 2015 com Alcanzar el amor.

Carlos Villagrán, o Kiko - Personagens do Chaves que ainda estão vivos

Carlos Villagrán, intérprete de Kiko, hoje tem 78 anos. O ator mantém o personagem vivo até hoje e segue trabalhando ativamente.

O famoso é um dos integrantes do elenco de Chaves que mais visitou o Brasil e também participou de vários programas de televisão brasileiros durante suas visitas. Ainda hoje, ele segue rodando o mundo e apresentando shows na pele de Kiko. O famoso também já gravou alguns álbuns musicais.

Quem do elenco de Chaves já morreu?

Em 2022, Chaves completou 50 anos desde sua estreia na televisão mexicana. O programa ficou no ar até 1995, mas foi comprado pelo SBT na década de 90 e reprisado inúmeras vezes na emissora de Silvio Santos. A última exibição no Brasil foi em 2017.

O elenco de Chaves já sofreu grandes perdas. Os atores que viveram o Seu Madruga, Dona Clotilde, Professor Girafales e o próprio protagonista já faleceram.

Roberto Gómez Bolaños, o Chaves: o protagonista do seriado de sucesso morreu em novembro de 2014, aos 85 anos, após sofrer uma parada cardíaca.

Ramón Valdés, o Seu Madruga: o ator morreu em agosto de 1988, aos 65 anos. O ator faleceu em decorrência de um câncer de estômago que se espalhou pelo corpo e atingiu a coluna vertebral.

Angelines Fernández — Dona Clotilde/Bruxa do 71: a famosa morreu em março de 1994, aos 71 anos, vítima de um câncer no pulmão.

Rubén Aguirre, o Professor Girafales: o ator morreu em junho de 2016, aos 82 anos, devido a complicações causadas pela diabetes.