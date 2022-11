Vai ter segunda temporada da série Wandinha? O que sabemos

A série Wandinha mal foi disponibilizada na Netflix e os fãs ávidos por mais episódios já querem saber se haverá uma segunda temporada da história derivada da Família Addams. Por enquanto, a produção de uma nova leva de capítulos depende da boa recepção do público com a esteia da produção.

Showrunner da Série Wandinha tem planos para uma nova temporada

A produção da segunda temporada da série Wandinha depende do desempenho dos primeiros oito episódios disponibilizados na plataforma no último dia 23. A gigante do streaming leva em consideração algumas métricas, como horas assistidas e repercussão nas redes sociais.

A Netflix ainda não decidiu se irá ou não produzir uma nova leva de episódios, mas o showrunner Miles Millar afirmou em entrevista ao TV Line que tem planos para uma segunda temporada. “Sentimos que apenas tocamos a superfície com esses personagens e os atores são tão incríveis nesses papéis”, disse Millar.

O showrunner também disse que o foco de uma segunda leva de episódios seria na relação familiar da protagonista. "Catherine é uma Mortícia icônica. A relação entre Wandinha e Mortícia também é essencial para a série, e o fato de que Wandinha está tentando trilhar seu próprio caminho fora da família é importante", disse.

A série Wandinha é um spin-off da famosa história da Família Addams e tem como foco a personagem que leva o nome da obra.

Nos episódios disponibilizados pela Netflix, Wandinha Addams é uma adolescente gótica e inexpressiva que é expulsa do colégio por suas excentricidades. A garota é matriculada por seus pais, Gomez (Luis Guzmán) e Mortícia (Catherine Zeta-Jones), na Escola Nunca Mais, um colégio para jovens com dons sobrenaturais.

Além de lidar com os novo colegas da escola, Wandinha precisa aprender a lidar com suas habilidades e ainda se vê em meio a um mistério de um assassinato que envolveu seus pais há mais de 25 anos.

Os episódios foram dirigidos pelo aclamado cineasta Tim Burton, famoso por Edward Mãos de Tesoura (1990) e O Estranho Mundo de Jack (1993). A série foi criada pelos produtores e roteiristas Alfred Gough e Miles Millartraz, que estiveram na produção de Smallville (2001).

Todos os oito episódios da primeira temporada já estão na Netflix. Para assistir, é necessário ser assinante de um dos planos da plataforma de streaming. Os preços começam em R$ 18,90 ao mês.

Quem está no elenco de Wandinha?

Jenny Ortega é Wandinha Addams: menina inexpressiva e gótica, que é enviada para a escola rejeitada de Escola Nunca Mais.

Catherine Zeta-Jones é Morticia Addams: mãe de Wandinha. A personagem é médium e frequentou a mesma escola que a filha, há 30 anos.

Luis Guzmán é Gomez Addams: pai de Wandinha. É casado com Morticia e bastante apaixonado pela esposa.

Fred Armisen é Tio Fester Addams: parente de confiança da protagonista, é um mestre das trevas que vai parar na Nevermore Academy durante uma fuga.

Emma Myers é Enid Sinclair: uma das colegas de quarto de Wandinha. É afastada do resto da sua família por não conseguir se transformar em lobo como eles.

Percy Hynes White é Xavier Thorpe: aluno misterioso da Escola Nunca Mais capaz de dar vida aos seus desenhos.

Gwendoline Christie é a Diretora Larissa Weems: diretora da Escola Nunca Mais e desafeto antigo de Morticia Addams.

Hunter Doohan é Tyler Galpin: adolescente que trabalha no Weathervane Cafe e se torna amigo da protagonista Wandinha.

Christina Ricci é Marilyn Thornhill: mãe do dormitório onde estão Wandinha e Enid e dá aulas de botânica na Escola Nunca Mais.

Jamie McShane é Xerife Donovan Galpin: pai de Tyler. Reprova o comportamento de Wandinha.

Assista ao trailer da série Wandinha: