Qual a história de Sen Çal Kapimi e como assistir?

Quem conhece novelas e séries turcas já deve ter ter ouvido falar em “Sen Çal Kapimi”, uma das produções mais comentadas dos últimos tempos. A trama turca, que também pode ser conhecida como “Você Bate na Minha Porta” no Brasil, estreou em julho de 2020 e ganhou novos episódios em 2021. Quer entrar nesse universo também? Então conheça a história de Sen Çal Kapimi?

Qual é a história de Sen Çal Kapimi?

A novela turca Sen Çal Kapimi, uma comédia romântica, conta a história de Eda Yildiz (Hande Erçel), uma jovem estudante de paisagismo que consegue uma bolsa de estudos no exterior. A mocinha acaba perdendo a oportunidade internacional e não consegue cumprir seu programa de pós-graduação devido ao rico arquiteto Serkan Bolat. O homem oferece a Eda sua bolsa de volta se ela alegar falsamente ser sua namorada por dois meses. Eda é então aceita a oferta do depois de rejeitá-la originalmente, pois ela o despreza.

Serkan e Eda começam uma história de amor fingindo estar noivos. O enredo é literalmente atraente e a série é incrível. Os episódios de You Knock On My Door se tornaram os mais tweetados da existência em setembro de 2021, durante a transmissão do final da série, superando o recorde anterior de 7,8 milhões de tweets estabelecido por Game of Thrones ‘The Long Night.

Assista o trailer oficial da série:

Protagonistas da novela turca

Sen Çal Kapimi é protagonizada pelos atores Kerem Bürsin e Hande Erçel, ambos turcos. A atriz nasceu em Bandırma, uma região portuária, já Kerem é natural de Istambul, uma das principais cidades do país.

Hande Erçel começou sua carreira na televisão em 2014, quando tinha aproximadamente 20 anos. À época, ela interpretava Zahide, em Çalikusu. No mesmo ano, a jovem atriz trabalhou em mais duas produções: Çilgin Dersane Üniversitede e Hayat Agaci. A aparição mais recente da famosa foi cinema com o filme Drunk on Love (2021). Hoje, ela tem 28 anos.

Já Kerem tem 34 anos e seu trabalho mais recente foi no filme Eflâtun (2021). Ao longo da carreira o artista de vários filmes, entre eles Thursday, um longa estadunidense de 2006. Entre os anos de 2006 e 2008, o ator também esteve em três curtas, todos norte-americanos, Razor Man, The Architect e Killian.

Em 2010, ele trabalhou novamente em uma produção dos Estados Unidos, o filme Sharktopus e dois anos depois esteve no filme de produção chinesa, estadunidense e britânica Shen gong yuan ling. Só a partir de 2013 que o ator deu as caras na televisão turca pela primeira vez. Ele interpretou Kerem Sayer em Günesi Beklerken. A partir daí, ele começou a trabalhar em mais produções de seu país de origem.

Como assistir

Apesar do sucesso internacional, Sen Çal Kapimi ainda não chegou ao Brasil. A novela turca não é exibida em streamings como Netflix, mas é possível acompanhar a trama pela redes sociais e canais no Youtube. Originalmente, a produção é exibida pela Fox Turquia – mas sem legendas em português.

