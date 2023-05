Quem é Diego Martins? Drag queen estará em Terra e Paixão

O influenciador digital e drag queen Diego Martins, 25, está no elenco de Terra e Paixão, nova novela do horário nobre da Globo que terá um núcleo LGBTQIA+. Esse é o primeira novela do artista que interpretará Kelvin, um garçom que vive um relacionamento secreto com um homem poderoso.

Quem é Diego Martins de Terra e Paixão?

Diego Martins é drag queen e encara seu primeiro desafios em novela com Kelvin, um garçom bem-humorado e que não perde a chance de fazer piadas maldosas.

Trabalhando no bar de Cândida (Susana Vieira), ele é um dos poucos amigos reais da dona do estabelecimento. Também mantém uma relação de amizade com Caio, personagem de Cauã Reymond.

O personagem, porém, mantém um segredo: o jovem namora secretamente um homem poderosíssimo, cuja identidade ainda não foi revelada.

Em entrevista ao Notícias da TV, o ator afirmou que se inspirou na ex-panicat Nicole Bahls para compor o personagem. "Pra compor o Kelvin, eu tive como inspiração a musa Nicole Bahls! Na sua personalidade espontânea e sem filtro, no melhor dos sentidos. Existe um modo de se falar, um tempo específico e um sotaque carregado no Kelvin que eu busquei na Nicole", disse.

Kelvin é um dos personagens LGBTQIA+ de Terra e Paixão. A trama também mostrará o romance entre Mara (Renata Gaspar), casada com um homem violento que a agride, e Menah (Camilla Damião), uma mulher bem mais jovem do que ela.

Diego soma mais de 2 milhões de seguidores no TikTok e outros 190 mil no Instagram. Ele começou a ganhar notoriedade ao vencer o programa Queen Stars Brasil, competição promovida pelo canal HBO para formar um trio de música pop. Junto com outras duas drag queens, Leyllah Diva Black e Reddy Allor, elas formam o grupo Pitayas.

Em suas redes sociais, Diego posta vídeos de humor que divertem seus seguidores. Também é cantor, lançando recentemente a faixa "Prazer".

No currículo de Diego também estão participações nos realities "X-Factor", na Band, e "Canta Comigo", na Record TV. Também trabalhou no teatro, nas peças "West Side Story" e "A Era do Rock", além do filme "Verão" que estreia neste ano na Amazon Prime Video.

Quando começa Terra e Paixão?

Terra e Paixão estreia em 8 de maio, segunda-feira, logo após o Jornal Nacional. A trama chega para substituir Travessia no horário nobre.

De autoria de Walcyr Carrasco, o folhetim tem temática rural. A trama começa com o assassinato do marido de Aline (Bárbara Reis), que se recusa a vender as terras para o poderoso produtor agrícola Antônio de La Selva (Tony Ramos).

Aline então decide deixar a carreira como professora para trás para ser produtora agrícola, mesmo sem nunca ter plantado uma semente. Sem abaixar a cabeça, ela irá rivalizar com Antônio, que ficará cada vez mais irritado com a protagonista.

No entanto, o caminho de Aline irá se cruzar com o de Caio e Daniel (Johnny Massaro), filhos do poderoso. Os dois irmãos, apesar de adorarem, estão em meio a uma disputa pela sucessão de seu pai, incentivada principalmente por Irene (Glória Pires). Ambos se envolvem com a protagonista, sem saber que se trata da mesma mulher.

A família também é formada por Petra (Débora Ozório), filha de Irene e Antônio que é viciada em remédios tarja preta. Após conhecer seu namorado italiano misterioso, a jovem decide entrar na briga pela fortuna da família.