Terra e Paixão terá romance LGBTQIA+; conheça as personagens

Terra e Paixão terá um romance lésbico protagonizado por Mara e Menah, vividas pelas atrizes Renata Gaspar e Camilla Damião. Mara viverá um casamento tóxico com o marido até que conhecerá a jovem, por quem se apaixonará. Outro personagem do núcleo LGBTQIA+ será Kelvin, interpretado por Diego Martins.

Quem são as personagens LGBTQIA+ de Terra e Paixão?

A próxima novela das nove mostrará uma história de amor de duas mulheres. Mara (Renata Gaspar) é casada com Elias (Lourinelson Vladimir), um homem machista e violento que agredirá a personagem ao longo da novela.

Elias é dono de uma loja de fertilizantes, que largou sua primeira esposa e os filhos no Paraná para se mudar para a cidade fictícia de Nova Primavera, no Mato Grosso do Sul, para tentar prosperar na carreira. Lá conheceu Mara, com quem se casou, mas os dois vivem um relacionamento infeliz.

Mara conhecera Menah, uma mulher bem mais jovem que ela. As duas começarão a se envolver, mesmo temendo que alguém descubra o caso das duas.

Renata Gaspar é mais conhecida por ter interpretado Stephanie em Um Lugar ao Sol (2021). Na trama de Lícia Manzo, sua personagem também era vítima de violência doméstica. A atriz também esteve nos seriados Pais de Primeira (2018), Sob Pressão (2017) e Chapa Quente (2015) também na Globo.

Já Camilla Damião esteve recentemente no filme Marte Um (2022).

Diego Martins vive personagem inspirado em Nicole Bahls

Outros personagem LGBTQIA+ de Terra e Paixão será Kelvin, interpretado pelo ator Diego Martins. A informação foi adiantada pela colunista Carla Bittencourt do Notícias da TV.

O rapaz é um garçom bem-humorado, que faz piadas mas também tem falas maldosas. Kelvin mora no interior do Mato Grosso e trabalha no bar da dona Cândida (Susana Vieira). É amigo fiel do protagonista Caio (Cauã Reymond) e da comerciante, mas também se sente solitário. O personagem viverá um romance secreto com um homem muito poderoso da trama.

Em entrevista ao veículo, o ator afirmou que se inspirou na ex-panicat Nicole Bahls. "Pra compor o Kelvin, eu tive como inspiração a musa Nicole Bahls! Na sua personalidade espontânea e sem filtro, no melhor dos sentidos. Existe um modo de se falar, um tempo específico e um sotaque carregado no Kelvin que eu busquei na Nicole", disse.

Diego Martins venceu o reality Queens Stars da HBO Max. O artista também segue carreira na música - seu último lançamento foi o clipe da faixa 'Prazer'.

Quando estreia Terra e Paixão?

Terra e Paixão estreia em 8 de maio, segunda-feira, às 21h30, horário de Brasília. A trama de Walcyr Carrasco chega para substituir Travessia no horário nobre.

A trama terá temática rural e foco nas histórias sobre disputa de terras e produção agrícola. A protagonista Aline (Bárbara Reis) ficará viúva quando seu marido for morto durante a invasão de suas terras, que estão sob a mira do poderoso Antônio de La Selva (Tony Ramos).

A mocinha decide dar continuidade ao legado do marido e deixa a carreira de professora para trás para seguir como produtora de agrícola, batendo de frente com Antônio.

No entanto, Caio e Daniel (Johnny Massaro), filhos do fazendeiro, ambos se apaixonam por Aline sem saber que se trata da mesma mulher.

A novela também trará Glória Pires como a vilã Irene, que incentivará a disputa pela sucessão e herança de Antônio entre os irmãos. Já Petra, personagem de Débora Ozório, é a irmã dos rapazes que também entrará na briga por influência do namorado. Além disso, ela é viciada em remédios tarja preta.

