Terra e Paixão já passou? Entenda a confusão

Terra e Paixão é a nova novela das nove da Globo, que já começou a ser comparada com outras tramas. Logo depois que o primeiro trailer foi divulgado, surgiram comentários na web apontando que o folhetim teria uma história parecida com um outro mexicano, exibido recentemente no SBT.

Terra e Paixão já passou no SBT?

Mas tudo não passa de uma confusão. A nova novela das nove é inédita e nunca foi exibida em outra emissora. O que está apontado nas redes sociais é que a história se parece com 'A Desalmada (2021)', trama mexicana que foi ao ar no canal de Silvio Santos.

O enredo central de ambas as novelas é bastante parecido. Em A Desalmada, a protagonista Fernanda (Livia Brito) fica viúva após seu marido ser morto por um poderoso fazendeiro durante uma disputa por terras, que também viola a mocinha sexualmente, despertando a sede por vingança.

O plano da protagonista de se vingar de seu algoz sofre uma reviravolta quando ela se apaixona pelo filho do homem que tanto lhe fez sofrer.

A trama protagonista de Terra e Paixão é praticamente a mesma. Aline (Bárbara Reis) vê o marido ser assassinado durante a invasão de suas terras, comandada pelo poderoso Antônio de La Selva (Tony Ramos).

Apesar da missão de enfrentar Antônio, a mocinha da trama de Walcyr Carrasco acaba se envolvendo com os dois filhos do poderoso, Caio (Cauã Reymond) e Daniel (Johnny Massaro).

"Passando mal com o trailer de Terra e Paixão, a história cheia de similaridades com A Desalmada (quase idêntica na verdade). Ainda vai ter aquele plot de Marimar. O Walcyr ama as mexicanas e nem esconde isso, reizinho com mais um novelão vindo aí", escreveu uma internauta.

"Não era mais fácil ter comprado A Desalmada e passar no horário nobre? Ia economizar mais pra Globo. #TerraEPaixao", debochou outra.

"Terra e Paixão se parece muito com A Desalmada que é uma adaptação de La Dama de Troya", pontou outro espectador.

"A cada chamada de Terra e Paixão, fica mais evidente que o Walcyr viu A Desalmada", escreveu mais um tuiteiro.

"O enredo de Terra e Paixão me dá a impressão de ser parecido com a novela mexicana A DESALMADA", recordou outro.

Quem é o autor da novela Terra e Paixão?

Terra e Paixão é de autoria de Walcyr Carrasco. A última trama do dramaturgo para o horário nobre foi em 2019, quando escreveu A Dona do Pedaço. Ele também é o autor de Verdades Secretas II, disponibilizada exclusivamente no Globoplay em 2021.

Carrasco é o responsável por grandes sucessos da Globo. No anos 2000, se tornou o rei do horário das 18h com os fenômenos de audiência O Cravo e a Rosa (2000), Chocolate com Pimenta (2003), Alma Gêmea (2006) e Êta Mundo Bom! (2016).

Também obteve êxito na faixa das 19h com Sete Pecados (2007), Caras & Bocas (2009) e Morde e Assopra (2011), além dos sucessos na faixa das 21h com Amor à Vida (2013) e O Outro Lado do Paraíso (2017). Ele também venceu o Emmy por Verdades Secretas (2015), no horário das 23h.

