Os papéis de Ruth e Raquel são dois dos mais marcantes da carreira de Glória Pires, que trabalha na emissora há mais de 50 anos. A trama voltou a ser reprisada na Globo trinta anos depois da exibição original, que foi um fenômeno. Você se lembra qual a idade de Glória Pires em Mulheres de Areia?

Quantos anos Glória Pires tinha em Mulheres de Areia?

Glória Pires tinha 30 anos quando Mulheres de Areia foi ao ar pela primeira vez. O remake da trama de Ivani Ribeiro foi exibida entre fevereiro e setembro de 1993, e na época a atriz já era mãe de Cleo Pires, que tinha 11 anos, e Antonia Moraes, com 1 ano.

A atriz foi contratada pela emissora quando tinha apenas 8 anos de idade, fazendo sua estreia em "Selva de Pedra" (1972). Nos anos seguintes, esteve em "Duas Vidas" (1976), "Dancin’ Days" (1978) e "Cabocla" (1979). Nesta última, conheceu e se casou com o cantor Fábio Junior. O casal se separou em 1983.

Antes de interpretar Ruth e Raquel, a atriz também atuou em "Louco Amor" (1983), no sucesso Vale Tudo" (1988) e em "O Dono do Mundo" (1991). Mas foi dois anos depois que Glória conquistaria um dos trabalhos mais lembrados de sua carreira, vivendo as gêmeas protagonistas de Mulheres de Areia.

Outro papel marcante da carreira da atriz foi a golpista Rafaela em "O Rei do Gado" (1996). A personagem finge ser Marieta Berdinazzi para tentar herdar a fortuna de Geremias (Raul Cortez), até que se apaixona por Marcos (Fábio Assunção). A trama foi reprisada recentemente no Vale a Pena Ver De Novo.

Nos anos seguintes, Glória também esteve em "Suave Veneno" (1999), "Paraíso Tropical" (2007), "Insensato Coração" (2011), "Babilônia" (2015), "O Outro Lado do Paraíso" (2017) e "Éramos Seis" (2019).

Atualmente, a atriz está no ar como Irene em "Terra e Paixão" (2023), uma das vilãs da trama. A megera fará de tudo para ficar com a fortuna de Antônio (Tony Ramos), inclusive armar planos contra Caio (Cauã Reymond) e ficar com o marido da filha, Luigi (Rainer Cadete).

Glória Pires é casada com Orlando de Morais desde 1987. Com ele, teve três filhos: Antônia, 30; Ana, 23; e Bento, 18. Ela também é mãe de Cleo, 40, fruto de seu primeiro casamento com Fábio Jr.

No ar na "edição especial", Mulheres de Areia conta a história das gêmeas Ruth e Raquel. Uma é a mocinha da trama, enquanto a outra é a vilã. Quando Raquel é dada como morta, Ruth assume o lugar da megera para ficar ao lado de Marcos (Guilherme Fontes). No entanto, a malvada não morreu e retorna para se vingar.

Glória saiu da Globo?

Depois de mais de 50 anos de carreira, Glória Pires vai deixar a Globo após o fim de Terra e Paixão. A novela tem previsão para ficar no ar até janeiro de 2024.

A atriz é um dos medalhões da emissora e uma das poucas que ainda tinham um contrato fixo com o canal - a empresa demitiu vários atores nos últimos anos e aderiu ao contrato por obra.

Depois de anos de exclusividade com a emissora, a colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, adiantou que a atriz agora quer se aventurar no streaming. Mesmo antes da Globo propor a nova modalidade de contrato, Glória já estava com vontade de se dedicar a novos projetos, mais desafiadores e diferentes do que ela está acostumada a fazer, como seriados.

Outro motivo que pesou para que Glória optasse pelo fim do contrato de exclusividade foi ter perdido o papel de Zoé em "Todas as Flores" (2022), que ficou com Regina Casé. Ainda de acordo com a colunista, a atriz soube pela imprensa que não faria mais a vilã. Após ficar sabendo da desistência, Walcyr Carrasco pediu que a artista estivesse em seu folhetim.

