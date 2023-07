Plano de Irene para gravidez de Graça tem casório e sobrenatural

Com a morte de Daniel (Johnny Massaro), o golpe da barriga de Graça (Agatha Moreira) ficou sem alvo. A loirinha fez de tudo para engravidar e agora que finalmente conseguiu, perdeu o noivo rico. Porém, nem tudo estará perdido para ela, já que Irene (Gloria Pires) terá planos para manter o neto por perto e ainda garantir uma fatia para a jovem na sucessão dos La Selva.

Irene convencerá Graça a se casar com Caio em Terra e Paixão

Perdida em qual será seu próximo passo no golpe do baú com a perda de Daniel, nos próximos capítulos de Terra e Paixão Graça correrá atrás do verdadeiro pai de seu bebê, o delegado Marino (Leandro Lima). Porém, a filha de Gladys (Leona Cavalli) e Tadeu (Claudio Gabriel) não terá êxito na conversa com o policial, que se negará a assumir a criança e ameaçará mentir para todos caso ela revele a verdade sobre o envolvimento deles aos moradores da cidade.

A moça ficará desolada, mas logo terá um novo alvo para almejar sua entrada na família do ex-noivo. Após uma conversa com Irene, a loirinha será convencida a se casar com Caio (Cauã Reymond). A ideia surgirá na mente da vilã vivida por Gloria Pires depois que Antônio (Tony Ramos) soltar para a esposa que com a morte do filho, seu novo sucessor será Caio e não Petra (Debora Ozório).

Com o desejo de ficar próxima do neto e mais perto do controle dos negócios do marido, Irene vai colocar um plano na cabeça de Graça para que ela consiga conquistar o primogênito de Antônio. "Se você fizer o que eu digo Graça, eu vejo um futuro grandioso para essa criança", avisará a mãe de Daniel. Graça então vai procurar pelo herdeiro e dirá que quer se casar com ele, o que deixará o rapaz surpreso.

Nos próximos passos da trama, Caio será atormentado pelo "além" e acreditará que o casamento com Graça pode ser de fato necessário. Os resumos de Terra e Paixão mostram que Caio começará a receber mensagens e ligações do celular do falecido, o que o deixará atordoado. Ele tentará descobrir quem está mexendo com sua cabeça, mas tudo será um mistério. Os resumos não adiantam quem é o responsável pelo contato, mas ao que tudo indica, pode ser uma parte do plano de Irene e Graça para convencer Caio a se casar com a moça.

Entre as mensagens que Caio receberá do celular do irmão morto, Daniel pedirá para que cuide de seu filho. Aproveitando a deixa sobrenatural, Graça inventará que sonhou com Daniel e durante o encontro ele lhe pediu que ela se casasse com o irmão mais velho. A interesseira inventará mais tardes outros "encontros" com Daniel em sonhos e dirá para Caio que o falecido lhe deixará um sinal do que deve fazer.

A insistência e as mensagens misteriosas macabras deixarão Caio inclinado a cair no plano de Irene para se casar com Graça. Se sentindo culpado pela morte de Daniel, ele dirá para a cunhada que se sente em débito com o rapaz. Por fim, Caio cederá e pedirá Graça em casamento. Ele deixará bem claro para a noiva que o único motivo para se casar com ela é por Daniel.

Com a promessa de acabar com Caio devido a morte de seu filho, além de planejar o casamento de Caio e Graça, Irene vai atacar também Aline (Barbara Reis), a mulher que o personagem de Cauã Reymond tanto ama. No capítulo do dia 8 de julho, sábado, a megera mandará o capanga Ramiro (Amaury Lorenzo) até as terras de Aline e exigirá que ele queime a plantação da viúva.

Ramiro seguirá as ordens da vilã e acabará com toda a safra da mocinha, que ficará devastada ao ver todo o seu trabalho duro ser destruído com o fogo. Ela receberá o apoio de Caio e Jonatas (Paulo Lessa), que incentivarão a mulher a seguir em frente, limpar as terras e começar tudo de novo.

Leia também - Síndrome rara é segredo de Petra em Terra e Paixão