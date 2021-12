Qual a música de abertura da novela Quanto Mais Vida Melhor?

A música tema da novela Quanto Mais Vida, Melhor tem chamado a atenção do público. Fugindo das aberturas tradicionais, os produtores optaram por fazer uma nova versão da Sinfonia n.º 5 de Beethoven, uma das faixas mais famosas do compositor, combinando diferentes ritmos para ilustrar a história dos protagonistas.

Música da novela Quanto Mais Vida, Melhor

A Sinfonia n.º 5 de Beethoven foi repaginada para se tornar a música tema de Quanto Mais Vida, Melhor. Segundo Ricardo Leão, produtor musical da novela, foi escolhida uma faixa que poderia ser transformada em quatro gêneros diferentes, cada um correspondente a um personagem.

Para Guilherme (Mateus Solano), foi escolhida a música clássica e erudita. Flávia (Valentina Herszage) é representada por uma versão no ritmo de rock. Neném (Vladmir Brichta) ficou com o samba, enquanto Paula (Giovanna Terrari) é ilustrada pelo pop.

“A ideia do Beethoven quando criou a Sinfonia n.º 5 era para parecer como se o destino estivesse batendo à sua porta”, disse Daniel Tauszig, produtor musical do folhetim em entrevista ao Gshow. Ainda segundo os profissionais, a primeira parte da faixa, a clássica, foi gravada por uma orquestra de São Petersburgo, na Rússia.

Também participaram do processo de produção da música a percussão do Mafram do Maracanã, e para o rock, foram chamados os guitarristas Billy Brandão e Julio Raposo. No final, foram mais de 50 músicos envolvidos na produção da música.

Confira a música de abertura da novela Quanto Mais Vida, Melhor:

Quem foi Beethoven?

Ludwing Van Beethoven, nascido em 17 de dezembro de 1770, na Alamanha, foi o maior e mais influente compositor da música clássica em todo o mundo.

Ele começou sua a se interessar por música ainda criança, quando era submetido pelo seu pai a horas de estudo de piano. Aos sete anos, ele já fazia apresentações públicas.

Aos 21 anos, se mudou para Viena, na Áustria, onde se tornou um respeitado compositor. Porém, aos 26 anos de idade, Beethoven começou a manifestar os primeiros sinais de surdez, que o acompanhou até o final de sua vida.

O problema não o impediu de compor. Foi justamente após perder totalmente a audição, aos 44 anos, que ele criou três de suas obras mais famosas: o Quarteto para Cordas (Opus 131), a 9ª Sinfonia e a Missa Solene.

O gênio da música morreu aos 56 anos de idade, em 26 de março de 1827. Nunca se soube ao certo qual foi a causa da morte de Beethoven. Há suspeitas de problemas relacionados ao álcool e até envenenamento.