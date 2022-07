Qual a próxima novela das 6 depois de Além da Ilusão?

A próxima novela das 6 depois de Além da Ilusão será Mar do Sertão. A trama de autoria de Mário Teixeira entra no ar no dia 22 de agosto, segunda-feira, e como o nome sugere, vai se passar no sertão nordestino. Isadora Cruz, Renato Góes e Sérgio Guizé são os protagonistas do folhetim que promete entregar “uma história de amor de encher o coração”.

Qual será a próxima novela das 6 depois de Além da Ilusão?

Mar do Sertão é a próxima novela das 6 depois de Além da Ilusão. O novo folhetim entra no ar a partir de 22 de agosto, na faixa das 18h da Globo.

As primeiras chamadas da obra já começaram a ser veiculadas nos intervalos comerciais da emissora e traz Renato Góes – que fez Zé Leôncio na primeira fase de Pantanal -, Isadora Cruz e Sérgio Guizé nos papéis de Tertulinho, Candoca e Zé Paulino.

Os personagens vão se envolver em um triângulo amoroso quando Tertulinho chegar na cidade de Canta Pedra e se encantar por Candoca, que está noiva de Zé Paulino. O relacionamento da mocinha não é um impedimento para que o vilão tenta se aproximar dela.

Tertulinho é filho de Deodora (Debora Bloch) e do famoso coronel Tertúlio (José de Abreu), dono da Fazenda Palmeiral, local onde Zé Paulino trabalha. Justo no dia do casamento de Candoca e de seu noivo, o coronel ordena que Paulino leve um cavalo até uma outra cidade.

O coronel Tertúlio avisa que seu filho deve acompanhar Zé Paulino durante a viagem e é então que ocorre um acidente. Uma forte chuva cai no local e o funcionário da fazenda é dado como morto, enquanto o filho do coronel sobrevive.

Sem Zé no caminho, Terteulinho vai conseguir conquistar Candoca. O que eles não esperavam é que dez anos depois, o rapaz retorna mais vivo do que nunca a Canta Pedra e afeta a vida de todos os moradores, principalmente a de sua ex-noiva.

Além do triângulo amoroso, a próxima novela das 6 depois de Além da Ilusão mostrará a luta de Zé Paulino por justiça e para mudar a configuração de poder da região. A história traz foco para o poder dos coronéis, principalmente para os que tem em suas mãos o bem mais precioso do sertão, a água.

Mar do Sertão elenco

Além dos três protagonistas, Mar do Sertão conta com outros nomes conhecidos da teledramaturgia brasileira no elenco.

Enrique Diaz, que esteve recentemente em Pantanal como viver Gil, interpreta Timbó. O personagem será inspirado em Antônio Conselheiro, líder religioso que era seguido por milhares de pessoas na Bahia e esteve à frente da resistência na Guerra de Canudos. Ele é casado com Tereza (Clarissa Pinheiro) e os dois são pais de Mirinho (Lucas Galvino), Rosinha (Manuella Guimarães/Sara Vidal) e Joca (Miguel Venerabile).

No núcleo central também estão as amigas inseparáveis de Candoca, Lorena (Mariana Sena) e Labibe (Theresa Fonseca). Serão elas que vão estar ao lado da mocinha quando Zé Paulino for dado como morto e vão ajudar a protagonista a seguir em frente.

Lorena é sobrinha de Zezo (Nanego Lira), padre da cidade de Canta Pedra. A jovem sonha em encontrar um novo marido e ser feliz no amor. Já Labibe também aguarda sem muita fé o seu príncipe encantado. Seu pai Zahym (César Ferrario) prometeu a mãe da filha em casamento ao um sheik, o que ela considera uma grande esquisitice.

Já Cyria Coentro interpreta Dodôca, mãe de Candoca na próxima novela das 6 depois de Além da Ilusão. A mulher é uma costureira de mão cheia e fez o vestido de noiva de sua filha à mão. Com uma vida cheia de sofrimentos, as adversidades ao longo do tempo fizeram com que ela ficasse com a saúde debilitada.

Welder Rodrigues vive o prefeito da cidade de Canta Pedra, que não dá a mínima para a cidade e só quer se manter no poder. Há ainda Xaviera (Giovana Cordeiro), amante de Tertulinho no início da novela. A atriz esteve recentemente em Pantanal, na qual interpretou Generosa.

Caio Blat, José Dumont, Quitéria Kelly, Thardelly Lima, Michel Gomes e Wilson Rabelo são alguns outros nomes que estão no elenco, mas ainda não tiveram seus personagens divulgados.

Vale lembrar que grande parte do elenco de Mar do Sertão é formado por atores nordestinos, em virtude da trama se passar na região.