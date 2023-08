Qual a próxima novela das 6 depois de Amor Perfeito?

No ar desde março, Amor Perfeito está em reta final e logo será substituída pelo remake de Elas por Elas. A próxima novela das 6 foi na verdade um produto da faixa das 7 em 1982, mas ganhou repaginada após mais de 40 anos da versão original e promete trazer nostalgia ao público em novo horário.

Quando começa a próxima novela das 6 após Amor Perfeito

A estreia da próxima novela das 6 após Amor Perfeito, a trama Elas por Elas, está prevista para o dia 25 de setembro e ficará no ar até março de 2024. O folhetim seguirá a história de sete amigas que se reencontram após 25 anos, o que afetará suas vidas com acontecimentos do passado e também coincidências do presente.

Nos anos 80, a novela foi ambientada em São Paulo, mas para o remake a história será transportada para o Rio de Janeiro. A trama também contará com uma mudança, as setes protagonistas vividas por Deborah Secco, Isabel Teixeira, Thalita Carauta, Maria Clara Spinelli, Karine Teles, Mariana Santos e Késia serão amigas que se conheceram em um curso de inglês, enquanto na versão original elas se relacionavam por terem sido colegas de escola.

A trama terá início quando Lara (Deborah Secco) encontrar uma foto antiga de suas amigas e resolver juntar a turma mais uma vez para matar a saudade. O reencontro desenterrará algumas mágoas do passado, como as de Natália (Mariana Santos), que durante toda sua vida tentou entender como o irmão gêmeo, Bruno (Luan Argollo), morreu na casa de praia de Helena (Isabel Teixeira) e aproveitará a oportunidade para realizar uma investigação.

Outro conflito que permeará a trama da próxima novela das 6 será a morte de Átila (Sergio Guizé), marido de Lara, que estará com a amante Taís (Késia) no momento de sua partida. Lara vai contratar o Mário Fofoca (Lázaro Ramos) para descobrir quem era a segunda mulher do marido sem nem desconfiar que ela está mais perto dela do que imagina.

Cassiano Gabus Mendes, criador da versão original, faleceu 11 anos após a estreia do folhetim, em 1993. Para assumir seu lugar, a Globo escolheu Thereza Falcão e Alessandro Marson para cuidar da releitura, autores conhecidos por Nos Tempos do Imperador e Novo Mundo.

Globo já tem mais uma novela na fila da faixa das 18h

Elas por Elas ainda nem começou e já tem substituta. A TV Globo tem no momento engatilhada a produção O País de Alice, que substituíra a próxima novela das 6 a partir de março de 2024, de acordo as previsões atuais. A trama é de Licia Manzo, autora de A Vida da Gente, Sete Vidas e Um Lugar ao Sol.

Ainda não há elenco cotado para o folhetim. O que se sabe sobre a história até agora é que seguirá uma violinista clássica que estuda em um Conservatório em Milão e se descobre na música brasileira. Se nada mudar nos próximos meses, Natalia Grimberg, de Cara e Coragem e Malhação: Vidas Brasileiras, será a diretora artística.

Veja - Novela Elas por Elas elenco hoje

Atrizes de Elas por Elas 2023

A releitura de Elas por Elas para a faixa das 18h modificou os nomes de algumas das personagens e quem acompanhou a versão original terá que se acostumar com a novidade. Laura (Secco), responsável pelo reencontro das sete protagonistas, se chamava Márcia em 1982. A modelo Taís (Késia), a amante do marido de Laura se chamava Wanda. Apesar da mudança de nome, ela continuará irmã de Mário Fofoca (Lázaro Ramos) na história.

Carol, que será interpretada por Karine Teles na próxima novela das 6, se chamava Marlene e era uma das solteiras do grupo, que virava interesse amoroso do irmão mais novo de Natália, o que ainda não foi revelado se será repetido no remake. Já a outra protagonista da versão de 1982, Carmem, terá as maiores mudanças, ela se chamará Renée e será interpretada pela atriz trans Maria Clara Spinelli, que também será trans na novela, o que deve trazer um novo enredo para sua história.

As demais personagens da próxima novela das 6 mantiveram seus nomes, Helena, papel de Isabel Teixeira, é rica e dona da casa em que o irmão de Natália morreu. Adriana (Thalita Carauta) é viúva e veterinária na trama e a últimas delas é Natália, que carrega o trauma da morte do irmão. O papel de Natália era originalmente de Monica Iozzi, mas a atriz precisou sair do projeto por motivos de saúde e foi substituída por Mariana Santos.

Por onde anda o elenco de Elas por Elas

Entre as protagonistas da história, apenas duas atrizes da versão original de Elas por Elas estão vivas: Esther Góes, que viveu Adriana, e Joana Fomm, que foi Natália. Aos 77 anos, Esther continua trabalhando, nos últimos meses ela esteve em cartaz no teatro com a peça Ubu Rei e em 2020 apareceu na série Coisa Mais Linda, da Netflix. Joana Fomm, que está com 83 anos de idade, também continua na ativa e esse ano esteve no filme Fervo.

As outras cinco protagonistas da produção de 1982 já faleceram, duas delas recentemente, em agosto de 2023. Maria Helena Dias, que foi Carmem, faleceu aos 91 anos de infarto e pneumonia no dia 1 de agosto, e Aracy Balabanian se foi no dia 7 de agosto, aos 83 anos, após uma luta contra o câncer de pulmão.

Eva Wilma, que viveu Márcia, morreu em maio de 2021, aos 87 anos de idade. Na época, ela estava internada e enfrentava um câncer de ovário. Mila Moreira, que interpretou Marlene, faleceu em dezembro de 2021, aos 75 anos de idade, depois de uma parada cardíaca quando estava internada devido a uma gastroenterite. Sandra Bréa, que foi Wanda, é a que morreu há mais tempo. A famosa se foi aos 47 anos de idade, em maio de 2000, vítima de um câncer de pulmão.

