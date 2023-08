Quando Leonel volta em Amor Perfeito?

Leonel volta em Amor Perfeito para desmascarar Gilda (Mariana Ximenes) e inocentar Marê (Camila Queiroz) na reta final da novela. O personagem de Paulo Gorgulho estará bastante diferente do capítulo inicial da trama, deixando a imagem de empresário rico e arrogante para trás.

O que aconteceu com Leonel em Amor Perfeito?

Pai de Marê, Leonel volta nos próximos capítulos de Amor Perfeito depois do avanço da investigação comandada por Julio (Daniel Rangel). O rapaz, que está determinado a provar a inocência da mocinha, chegará até a enfermeira Hermínia (Adriana de Broux) que alegará que não sabe de nada em um primeiro momento.

No entanto, mais adiante na novela, será revelado que Hermínia sempre soube que Leonel está vivo durante todo esse tempo - foi ela quem o resgatou e manteve contato com o pai de Marê ao longo dos anos.

A enfermeira contou com a ajuda do médico Tadeu (João Rodrigo Ostrower), seu sobrinho, que tirou Leonel do hospital por ter medo de que o pai de Marê sofresse um novo atentado se alguém soubesse que ele sobreviveu ao tiro dado por Gilda. Será revelado ao público que o ricaço perdeu grande parte da memória por conta do tiro que levou, tendo apenas alguns lampejos de consciência.

Enquanto o pai de Marê não retorna, Julio segue avançando nas investigações. Orlando (Diogo Almeida) encontrará uma agenda que pertencia ao empresário e entregará nas mãos do rapaz, que vai decidir ir atrás do homem com quem Leonel teria se encontrado antes de levar o tiro.

No capítulo que vai ao ar no dia 23, Norberto vai desconfiar que Leonel pode ter morrido por conta das fotos que têm de Gilda com Gaspar (Thiago Lacerda).

A data da volta de Leonel ainda não foi divulgada pelos resumos da novela disponibilizados pela emissora, o que deve acontecer nas próximas semanas.

Quando acaba a novela Amor Perfeito?

A novela Amor Perfeito exibe o último capítulo em 22 de setembro, sexta-feira, com reapresentação no sábado. A trama entra na reta final nas próximas semanas.

O folhetim será substituído pelo remake de "Elas por Elas", que está sendo adaptado por Thereza Falcão e Alexandre Marson, mesmos autores de "Novo Mundo" (2017) e "Nos Tempos do Imperador" (2021).

Se trata de uma nova edição da novela que foi sucesso na década de 80. A trama não só ganha uma nova versão da saga das protagonistas, como algumas das personagens terão novos nomes.

Elas por Elas conta a história de sete amigas que não se reencontram há 20 anos, até que Márcia decide localizar as colegas e marca um encontro em sua casa. Mergulhadas nas lembranças do passado e somando às coincidências do presente, a reunião afeta novamente a vida de todas elas.

Duas das protagonistas estão envolvidas com o mesmo homem, mas não sabem. Átila é casado com Márcia, mas também namora a amiga dela sem que elas saibam da existência uma da outra.

A trama tem uma reviravolta quando Átila morre, e Márcia decide contratar o detetive Mário Fofoca para descobrir quem era a amante de seu marido.

As atrizes escolhidas para viverem as protagonistas de Elas por Elas são Deborah Secco, Karine Teles, Thalita Carauta, Isabel Teixeira, Késia Estácio, Maria Clara Spinelli e Mariana Santos. Já o ator Lázaro Ramos é quem interpreta Mário Fofoca, marcando seu retorno às novelas da Globo.

