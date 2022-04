Timão enfrenta o Botafogo, no Rio de Janeiro, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série A

Qual canal vai passar jogo do Corinthians hoje no Brasileirão 2022

Botafogo e Corinthians se enfrentam neste domingo, 10 de abril de 2022, às 16h, pela primeira rodada do Brasileirão Série A em 2022, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Agora, os torcedores querem saber em qual canal vai passar o jogo do Corinthians hoje.

O jogo do Corinthians hoje vai passar na Globo, a partir das 16h, pelo horário de Brasília. A partida entre Botafogo e Corinthians também será transmitida ao vivo pelo Premiere, pay-per-view da Rede Globo.

A emissora Globo vai transmitir para todo o Brasil, menos para os estados do Rio Grande do Sul e Minas Gerais, ao vivo e de graça o jogo de hoje na TV aberta. Basta encontrar o número do canal tanto no satélite como por operadoras por assinatura e assistir aos lances da partida.

Entretanto, o Premiere também vai transmitir o jogo do Brasileirão neste domingo. A plataforma está disponível em formato de canais através de operadoras por assinatura pelo valor de R$49,90 até R$89,90, ou no próprio site e aplicativo.

Para assistir online, basta acessar Canais Globo ou a página do GloboPlay e ver o canal da Globo de graça.

Botafogo x Corinthians

Horário: 16h

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Globo (exceto MG e RS) e Premiere

Provável escalação do jogo do Corinthians hoje

Sob o comando do técnico português Vitor Pereira, o Corinthians estreia no Brasileirão 2022 neste domingo, diante do Botafogo, jogando fora de casa.

O clube foi eliminado do Paulistão na semifinal, mas contou com um grande desempenho e até chegou a ser a segunda melhor campanha do torneio. Agora, chegou a vez de mostrar que também pode fazer uma boa temporada no principal campeonato do futebol brasileiro.

O Corinthians divulgou a lista de relacionados para o jogo de hoje. Nela, os nomes de Júnior Moraes, Fagner, Robson, Luan e Ruan Oliveira não aparecem.

Confira a seguir a provável escalação do Corinthians para o jogo do Brasileirão hoje.

Escalação do Corinthians hoje: Cássio, João Pedro, João Victor, Gil, Fábio Santos, Du Queiroz, Paulinho, Renato Augusto, Willian, Adson e Roger Guedes

Programação da Globo hoje

Confira a seguir qual é a programação completa da Globo neste domingo, 10 de abril de 2022. Entretanto, a rede pode sofrer alterações de acordo com cada estado no país.

06:00 Santa Missa

06:50 Globo Local

07:20 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08:05 Globo Rural

09:25 Auto Esporte

10:00 Esporte Espetacular

12:30 Temperatura Máxima – Oito Mulheres e Um Segredo

14:05 The Masked Singer Brasil

15:50 Futebol

18:00 Domingão com Huck

20:30 Fantástico

23:10 BBB 22

00:45 Domingo Maior – Rebeliã

