Brasileirão são quantas rodadas em 2022?

Bola do Brasileirão 2021. Foto: Thais Magalhães/CBF/Reprodução

O Campeonato Brasileiro da Série A é o principal torneio de futebol do país. Desde 2003, os clubes disputam o torneio através de pontos corridos, onde todos os times se enfrentam em caráter de turno e returno. O vencedor é aquele que obtiver mais pontos ao fim do campeonato. No entanto, no Brasileirão são quantas rodadas ao todo?

Série A do Brasileirão são quantas rodadas?

A série A do Brasileirão em 2022 terá 38 rodadas. Ao todo, são 20 times que se enfrentam na Série A. Eles jogam entre si em duas partidas: uma como mandante e outra fora de casa. Se, ao fim do campeonato, duas equipes terminarem empatadas com o mesmo número de pontos, então, os critérios de desempate passam a ser número de vitórias, saldo de gols, gols feitos, confronto direto e, em último recurso, sorteio.

O Campeonato Brasileiro já sofreu diversas alterações em seu formato desde que surgiu em 1971. Mas, a partir de 2003, a competição adotou o sistema de pontos corridos, consagrando como campeão aquele time que obtiver mais pontos ao final de 38 rodadas do Brasileirão.

O sistema de pontos corridos é uma característica dos jogos da Série A, da Série B e, a partir de 2022, também irá funcionar para a Série C.

Na Série C, os 20 clubes se enfrentarão apenas em um turno, sem haver jogos de volta. Os oito melhores times avançam para a segunda fase, quando serão divididos em dois quadrangulares de acesso, onde se enfrentarão em jogos de ida e volta. Os dois melhores de cada grupo sobem de divisão e os líderes se enfrentam na final.

Já na Série D mesclam-se dois formatos: a fase classificatória entre grupos e a fase eliminatória, conhecida como mata-mata, em seguida.

No Brasileirão são quantas rodadas na Série B?

Assim como a Série A do Brasileirão, a Série B também conta com 38 rodadas ao todo. Isso porque são 20 times que se enfrentam em cada série. Assim, se contar que um time enfrentará outros 19 em 2 jogos (ida e volta), ao todo, serão 38 rodadas até definir o campeão.

Na Série C, a primeira fase conta com 19 rodadas, com todos os participantes se enfrentando em turno único antes dos quadrangulares. Já na Série D, a fase de grupos possui 8 times em cada chave, que duelam entre si em partidas de ida e volta, totalizando 14 rodadas antes do mata-mata.

Como é feita a pontuação do Campeonato Brasileiro?

A regra é simples. No Campeonato Brasileiro da Série A e B, cada time joga duas vezes contra os demais, uma como mandante e outra como visitante, contabilizando (ou não) pontos a cada partida. Os critérios básicos são:

+ 3 pontos: por vitória

+ 1 ponto: por empate

0 pontos: por derrota.

Com isso, a classificação dos times que disputam o Brasileirão ocorre a partir da soma final desses pontos, do total acumulado ao fim da temporada. No caso de empate, segue a lógica dos critérios de desempate já estabelecidos.

Ganha o título de Campeão do Brasileiro aquele time que obtiver mais pontos ao final das rodadas do campeonato. Até então, o time que fez a melhor campanha foi o Cruzeiro, em 2003, que chegou a obter 100 pontos ao final da disputa, mas, na época, 24 times disputavam a Série A, totalizando 46 rodadas ao todo.

No contexto atual, onde o Brasileirão é jogado em 38 rodadas, a maior conquista por pontos corridos foi a do Flamengo, em 2019. O time acumulou 90 pontos ao final do campeonato.

Quantos times brasileiros vão para Libertadores?

As rodadas do Brasileirão não funcionam apenas para definir o campeão brasileiro, mas também para classificar os times que terão acesso à Libertadores. Disputam a competição os quatro primeiros colocados na tabela do Brasileirão. Já os 5º e 6º colocados são classificados para a chamada Pré-Libertadores, onde disputam a fase preliminar em sistema de mata-mata.

Vale também destacar que os times classificados do 7º ao 12º lugar na tabela do Brasileirão ganham acesso para a Copa Sul-Americana, torneio continental de clubes de futebol da América do Sul. Essa é uma competição secundária à Copa Libertadores da América.