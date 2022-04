Descubra em qual canal vai passar o jogo do Corinthians hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Qual canal vai passar o jogo do Corinthians hoje na Libertadores (13/04)

Corinthians e Deportivo Cali se enfrentam nesta quarta-feira, 13 de abril de 2022, a partir das 21h, pela segunda rodada da Libertadores em 2022, na Neo Química Arena, em São Paulo. A seguir, confira todas as informações sobre a partida e em qual canal vai passar o jogo do Corinthians hoje.

Qual canal vai passar o jogo do Corinthians hoje?

O jogo do Corinthians hoje vai passar no canal ESPN, a partir das 21h, pelo horário de Brasília. A parida entre Corinthians e Deportivo Cali também será transmitida no streaming Star +.

O canal da ESPN transmite a partida da Libertadores nesta quarta-feira ao vivo para todos os estados do Brasil, mas só está disponível em operadoras de TV paga como a Sky, Claro, Vivo e muito mais. Para ter acesso completo da emissora, basta entrar em contato com a empresa.

Para quem gosta de assistir aos jogos online, o serviço de streaming Star + também vai disponibilizar a transmissão da partida. A plataforma pode ser encontrada para assinatura no site (www.starplus.com) ou aplicativo para Android e iOS por valores de R$32,90 até R$45,90 ao mês.

O Corinthians disputa a segunda rodada na Copa Libertadores. Integrando o grupo E com Boca Juniors, Deportivo Cali e Always Ready, o Timão vem em último lugar sem pontos, depois que perdeu para o time boliviano.

Horário: 21h

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir: ESPN e Star +

Escalação do jogo do Corinthians hoje

Escalação do Corinthians: Cássio, Fagner João Victor, Gil, Lucas Piton, Du Queiroz, Paulinho, Renato Augusto, Willian, Mantuan e Róger Guedes

O Corinthians disputa a segunda rodada depois de estrear com derrota para o Always Ready na edição atual da Libertadores. Para o jogo de hoje, o técnico Vitor Pereira não poderá contar com Robson Bambu, Luan e o atacante Adson, lesionados.

Por isso, é provável que Paulinho, Róger Guedes e até mesmo Lucas Piton entre em campo. O grupo deve estar completo, mesmo com algumas baixas.

Programação ESPN hoje

Confira a programação completa do canal ESPN nesta quarta-feira, 13 de abril de 2022. Porém, a rede pode sofrer alterações de acordo com cada estado no país.

11:00 – Sportscenter Ao Vivo

13:00 ESPN F90

15:00 ESPN FC

16:00 Sportscenter Ao Vivo

18:00 ESPN FC Ao Vivo

19:30 Sportscenter Ao Vivo

20:30 Sportscenter Abre o Jogo Ao Vivo

20:45 Conmebol Libertadores – Jogo do Corinthians hoje

23:00 Linha de Passe: Mesa Redonda

00:30 Sportscenter

