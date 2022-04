Qual canal vai passar o jogo do Cruzeiro hoje? Horário de sábado (23/04)

Neste sábado, Tombense e Cruzeiro se enfrentam a partir das 19h (Horário de Brasília), pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Soares de Azevedo, na cidade de Muriaé, em Minas Gerais. Descubra a seguir em qual canal vai passar o jogo do Cruzeiro hoje.

Qual canal vai passar o jogo do Cruzeiro hoje?

O jogo do Cruzeiro hoje vai passar no Premiere, pay-per-view, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, o grupo Globo (TV aberta, SporTV e Premiere) detém os direitos de transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro. Isso significa que apenas as plataformas podem transmitir as partidas da competição.

Neste sábado, o duelo mineiro será transmitido no Premiere, pay-per-view, para todos os estados do Brasil. Entretanto, para acompanhar a partida, é necessário ser assinante da plataforma. A narração é de Sérgio Arenillas com comentários de Fábio Júnior, Janette Mara Arcanjo e Marcelo Raed.

Você pode encontrar os valores no site (www.premiere.globo.com) ou no aplicativo. O Premiere pode ser assistido no computador, celular, tablets e SmarTV.

Horário: 19h

Local: Estádio Soares de Azevedo, na cidade de Muriaé, em Minas Gerais.

Onde assistir: Premiere

Provável escalação do jogo do Cruzeiro hoje

O Tombense, anfitrião da partida neste sábado, não tem novas baixas em seu plantel de jogadores. Isso quer dizer que o elenco deve estar completo em campo.

Do outro lado, o técnico Paulo Pezzolano não poderá contar com os lesionados Edu, Fernando Canesin, Filipe Machado, Gabriel Brazão e Marco Antônio, de acordo com informações do portal GE.

Confira a seguir as escalações dos times.

Escalação do Tombense:​ Rafael, David, Jordan, Roger, Manoel, Joseph, Zé Ricardo, Igor, Everton, Jean Lucas e Ciel

Escalação do Cruzeiro: Rafael Cabral, Rômulo, Eduardo Brock, Oliveira, Rafael Santos, Willian Oliveira, Neto Moura, João Paulo, Waguininho, Leonardo e Rodolfo

Cruzeiro no Brasileirão Série B em 2022

Depois de um ano difícil na segunda divisão, o Cruzeiro busca retomar o bom desempenho nos gramados para conquistar o acesso de volta para a elite do Brasileirão.

Na primeira rodada, o time mineiro foi derrotado pelo Bahia, mas na segunda venceu o Brusque em casa.

Agora, na terceira rodada, tem a oportunidade de garantir mais três pontos e subir na tabela, já que está em 9º lugar com três pontos.

Confira como foi o último jogo dos times.

