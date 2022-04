Qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje na Libertadores (12/4)

Flamengo e Talleres se enfrentam nesta terça-feira, 12 de abril de 2022, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), pela segunda rodada da Libertadores 2022, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Dessa maneira, os torcedores querem saber em qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje na Libertadores ao vivo.

Qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje?

O jogo do Flamengo hoje vai passar no canal SBT, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília. A partida entre Flamengo e Talleres na Libertadores também vai ser transmitida pela Conmebol TV, canal da TV paga.

A emissora do SBT vai transmitir o jogo do Flamengo nesta terça-feira para todos os estados do Brasil, com exceção de São Paulo, e as cidades de Maringá, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu e Londrina. A narração vai ser de Silva Junior, com comentários de Mauro Cezar Pereira e Júnior Baiano.

Outra opção é a Conmebol TV, emissora que disponibiliza diversos canais com transmissões da Libertadores. A plataforma só está disponível nas operadoras por assinatura da Sky, Claro e DirecTV GO pelo valor extra de R$19,90 ou R$29,90 na fatura.

Para quem prefere assistir online, o site do SBT (www.sbt.com.br) retransmite de graça e ao vivo as imagens do jogo para todas as regiões. Basta acessar o portal, clicar na opção ao vivo e curtir como e onde quiser. Outra opção é possível assistir através dos streamings Sky Play e NOW.

Informações do jogo do Flamengo x Talleres hoje

Horário: 21h30

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro

Onde assistir: SBT, Site do SBT, Conmebol TV

Flamengo busca terceiro título da Libertadores

Campeão nos anos de 1981 e 2019, o Flamengo quer o terceiro título da Libertadores em 2022. Para isso acontecer, primeiro precisa passar por todas as fases da edição. O Flamengo integra o grupo H com Sporting Cristal, Universidad Católica e Talleres.

Em 2019, o Rubro-Negro conquistou o bicampeonato na Copa Libertadores depois de vencer o River Plate em Lima, no Peru, em final única. Depois, disputou o Mundial de Clubes onde foi derrotado na final pelo Liverpool.

Agora, na temporada 2022, o clube carioca foi vice da Supercopa do Brasil, Taça Guanabara e Campeonato Carioca sob o comando do técnico português Paulo Sousa. Por isso, entra em campo para enfrentar o novo desafio da edição para buscar o terceiro troféu da Libertadores de sua história.

Programação do SBT hoje

Saiba qual é a programação do SBT hoje, terça-feira em 12 de março, e descubra o horário do jogos de hoje. É importante ressaltar que a rede pode sofrer alteração de acordo com cada estado.

06:00 Primeiro Impacto

12:00 Notícias Impressionantes

13:15 Henry Danger

14:15 Casos de Família

14:45 Fofocalizando

15:45: Champions League Futebol

17:45 Amanhã É Para Sempre

18:45 Se Nos Deixam

19:45 SBT Brasil

20:30 Poliana Moça

21:30 Libertadores

23:15 Programa do Ratinho

00:30 The Noite com Danilo Gentili

01:30 Operação Mesquita

