Confira em qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Flamengo e Athletico disputam a terceira rodada do Brasileirão neste sábado, 23 de abril

Qual canal vai transmitir o jogo do Flamengo hoje no Brasileirão (23/04)

O Flamengo enfrenta o Athletico PR neste sábado, 23 de abril de 2022, a partir das 16h30 (Horário de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série A, na Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná. Agora, os torcedores querem saber em qual canal vai transmitir o jogo do Flamengo hoje.

Qual canal vai transmitir o jogo do Flamengo hoje?

O jogo do Flamengo hoje vai passar na Globo, a partir das 16h30, pelo horário de Brasília. A partida entre Athletico Paranaense e Flamengo também será transmitida no Furacão Live e Twitch.

A Globo, canal da TV aberta, vai transmitir para todo o Brasil, com exceção dos estados de São Paulo e Paraná, o jogo do Flamengo no Brasileirão hoje de graça.

Para quem gosta de acompanhar online, o pay-per-view do Furacão Live, responsabilidade do Athletico, também vai transmitir a partida neste sábado para assinantes. Outra opção é o canal do Casimiro na Twitch, plataforma online de vídeos gratuita.

Horário: 16h30

Local: Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná

Onde assistir: Globo (exceto SP e PR), Furacão Live e Twitch

Flamengo no Brasileirão em 2022

Depois de estrear com empate diante do Atlético Goianiense, o Flamengo conseguiu recuperar-se neste início de temporada.

Comandado por Paulo Sousa, o time venceu o São Paulo na segunda rodada e, na última quarta-feira, empatou com o Palmeiras em confronto adiantado pela quarta rodada do Brasileirão.

Acumulando 5 pontos, o Rubro-Negro aparece na terceira posição. Se vencer o jogo deste sábado, pode assumir a liderança. Entretanto, isso só vai acontecer se Atlético Mineiro e Corinthians tropeçarem.

Provável escalação do Flamengo hoje

O técnico Paulo Sousa tem baixas importante em seu elenco de jogadores. Bruno Henrique, principal jogador do ataque rubro-negro, segue em recuperação no departamento médico, assim como Vitinho.

Outros atletas também se recuperam, como é o caso de Vitinho, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas e Rodrigo Caio.

Confira a seguir a provável escalação do Flamengo para o jogo do Brasileirão hoje.

Escalação do Flamengo hoje: Santos (Hugo), David Luiz, Filipe Luís, Isla, João Gomes, Thiago Maia, Willian Arão, Lázaro, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol.

Confira como foi a preparação do Flamengo.

