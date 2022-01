Qual é jogo de hoje na Globo? Horário de quarta-feira – 26/01

Os Campeonatos Estaduais deram o pontapé inicial na temporada. Nesta quarta-feira, 26 de janeiro de 2022, confrontos da primeira e segunda rodada acontecem por diferentes estados com a disputa acirrada pelo título. Qual é jogo de hoje que vai passar na Globo? Confira a programação da emissora e como assistir.

Qual é o jogo de hoje que vai passar na Globo?

Hoje, apenas um confronto vai passar na Rede Globo. Trata-se do duelo entre Juventude e Internacional, válido pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho, nesta quarta-feira, 26 de janeiro, no Estádio Alfredo Jaconi. O jogo marca a abertura da temporada no estadual.

Pela rodada do Gaúcho, outros cinco jogos também acontecem nesta quarta e quinta-feira. A emissora transmite somente um jogo por rodada na TV aberta, enquanto o Premiere abriga todos os confrontos de cada um das rodadas até a fase final.

Juventude x Internacional – 16h (Globo RS, SporTV e Premiere)

Quais Estaduais a Globo vai passar em 2022?

Os Campeonatos Pernambucano, Mineiro, Gaúcho e Catarinense contam com a transmissão da Rede Globo em 2022 através da TV aberta, no SporTV e o Premiere, serviço de pay-per-view pago da emissora carioca.

Dessa maneira, a emissora promete transmitir às quartas, sábados e domingos os principais jogos dos clubes, sendo um por rodada. Com o início da temporada dos estaduais, o torcedor deve acompanhar a programação dos canais Globo em seu estado.

Além disso, a emissora também tem o direito de transmitir alguns dos jogos do Campeonato Paulista pelo Premiere, o pay-per-view da empresa disponível em operadoras por assinatura.

Programação da Globo – 26/01/2022

Confira a programação da Rede Globo no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Lembrando que a programação pode sofrer alterações de acordo com o estado.

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

11:45 Praça TV

12:50 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:40 O Cravo e a Rosa

15:05 Vale a Pena Ver De Novo – O Clone

16:45 Futebol (Juventude x Inter)

18:00 Malhação – Sonhos

18:30 Nos Tempos do Imperador

19:15 Jornal Praça

19:40 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:30 Um Lugar Ao Sol

22:30 BBB 22

23:00 Escape Room – O Jogo

00:35 Jornal da Globo

01:25 Vai Que Cola

