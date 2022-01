Jogos de hoje na TV: onde assistir futebol ao vivo nesta quarta – 26/01/22

Jogos do futebol nacional e internacional vão acontecer nesta quarta-feira, 26 de janeiro de 2022, com uma programação recheada de futebol para acompanhar tanto na TV como pelo online através do computador e também smartphones. Saiba quais são os jogos de hoje para assistir.

No Brasil, os Estaduais já começaram trazendo confrontos regionais e clássicos que prometem muito futebol em campo. Já pelo futebol internacional, as ligas mantém o calendário com os jogos da semana e no sábado e domingo.

Jogos de hoje ao vivo – 26/01/2022

Campeonato Paulista

Água Santa x São Bernardo – 15h – Premiere e TV Paulistão Play

Inter de Limeira x Santos – 19h – HBO MAX

Ituano x Novorizontino – 19h – Premiere e TV Paulistão Play

Palmeiras x Ponte Preta – 21h30 – Record (SP), Premiere e Paulistão Play

Campeonato Paulista A2

Juventus x Lemense – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Monte Azul x São Caetano – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Audax x São Bento – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Portuguesa Santista x Rio Claro – 19h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Taubaté x Audax – 19h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Linense x RB Brasil – 19h30 – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Velo Clube x XV de Piracicaba – 20h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Campeonato Carioca

Audax Rio x Nova Iguaçu – 15h30 – PPV e TV Carioca Play

Volta Redonda x Vasco – 19h – PPV e TV Carioca Play

Flamengo x Portuguesa – 21h30 – Record (RJ), Carioca Play TV, Youtube, Twitch Casimiro, Flow e Ronaldo TV

Campeonato Mineiro

Cruzeiro x URT – 17h – O Tempo PPV

Tombense x Pouso Alegre – 19h – TV da Federação Mineira de Futebol

Villa Nova x Atlético-MG – 19h – Premiere

Democrata x Patrocinense – 20h – TV da Federação Mineira de Futebol

Uberlândia x Athletic – 20h – TV da Federação Mineira de Futebol

Campeonato Gaúcho

Juventude x Internacional – 16h – Globo (RS), SporTV e Premiere

União Frederiquense x Novo Hamburgo – 16h – Sem transmissão

Grêmio x Caxias – 19h – Premiere

Aimoré x Brasil de Pelotas – 21h30 – Sem transmissão

Campeonato Pernambucano

Sport x Sete de Setembro – 20h30 – Premiere

Campeonato Brasiliense

Santa Maria x Ceilândia – 15h30 – Eleven Sports

Brasília x Unai – 15h30 – Eleven Sports

Paranoá x Capital – 15h30 – Eleven Sports

Gama x Brasiliense – 20h – Eleven Sports e TV Brasileinse no Youtube

Campeonato Paranaense

Paraná x Azuriz – 19h – TV NSports

FC Cascavel x União – 19h – TV NSports

Maringá x Athletico-PR – 21h30 – TV NSports

Londrina x São Joseense – 21h30 – TV NSports

Campeonato Alagoano

CSE x Aliança – 20h – Eleven Sports

CRB x Murici – 20h – Eleven Sports

Campeonato Amazonense

Amazonas FC x Manauara – 16h30 – Barezão Play

Princesa x Iranduba – 16h30 – Barezão Play

São Raimundo x Operário – 16h30 – Barezão Play

Manaus x Fast Clube – 16h30 – Barezão Play

Campeonato Baiano

Bahia x Doce Mel – 19h15 – TVE Bahia e Youtube da TVE

Campeonato Catarinense

Próspera x Hercílio Luiz – 16h – TV NSports e OneFootball

Joinville x Concórdia – 19h – TV NSports e OneFootball

Barra x Figueirense – 19h – TV NSports e OneFootball

Avaí x Chapecoense – 21h30 – TV NSports e OneFootball

Campeonato Sergipano

Maruinense x Atlético Gloriense – 15h15 – Eleven Sports

Confiança x América SE – 20h15 – Eleven Sports

Campeonato Goiano

Atlético-GO x CRAC – 19h30 – Eleven Sports

Morrinhos x Jataiense – 20h30 – Eleven Sports

Grêmio Anápolis x Goiás – 20h30 – Eleven Sports

Campeonato Maranhense

Juventude Samas x Sampaio Corrêa – 15h30 – Youtube da FMF

Campeonato Mato-Grossense

Clube Sport Sinop x Grêmio Sorriso – 16h30 – Eleven Sports

Nova Mutum x Luverdense – 16h30 – Eleven Sports

União Rondonópolis x Cuiabá – 16h30 – Eleven Sports

Operário x Dom Bosco – 20h – Eleven Sports

Campeonato Paraense

Itupiranga x Caeté – 18h – Eleven Sports

Águia de Marabá x Tuna – 20h – Eleven Sports

Paysandu x Bragantino – 20h – TV Cultura (PA) e Youtube da TV Cultura

Campeonato Piauiense

River x Altos – 20h – Eleven Sports

Corisabbá x Parnahyba – 20h – Eleven Sports

Campeonato Potiguar

Força e Luz x América-RN – 15h – TV FNF no Youtube e Eleven Sports

Potiguar x Potyguar – 20h – TV FNF no Youtube e Eleven Sports

Globo x ASSU – 20h – TV FNF no Youtube e Eleven Sports

Copa Africana de Nações

Costa do Marfim x Egito – 13h – Sem transmissão

Mali x Guiné Equatorial – 16h – Sem transmissão

Campeonato Francês

Angers x Saint-Étienne – 15h – Star +

Taça da Liga Portuguesa

Sporting x Santa Clara – 16h45 – ESPN 4

Campeonato Belga

Anderlecht x Cercle Brugge – 17h – Star +

Campeonato Escocês

Hearts x Celtic – 16h45 – Star +

Copa dos Campeões do Equador

9 de Octobre x LDU – 18h30 – Star +

Copa da Ásia Feminina

Índia x China – 11h – Star +

Amistoso

Nacional-URU x Peñarol – 19h – Star +

Estudiantes x San Lorenzo – 21h30 – Star +

