Qual é o filme de maior bilheteria de todos os tempos? Veja os recordistas do cinema

Montar um filme pode custar milhões de dólares. O filme mais caro já feito é o "Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas" - o quarto da franquia -. que teve custos de produção de US$ 410,6 milhões , segundo a Forbes. Mas e o lado lucrativo da indústria cinematográfica?

Os filmes podem render de milhares a bilhões nas bilheterias, nacional e internacionalmente. O filme de maior bilheteria de todos os tempos tem um preço além deste planeta, assim como o cenário do filme.

Aqui está o filme de maior bilheteria de todos os tempos, além de outros recordes de bilheteria.

Qual é o filme de maior bilheteria de todos os tempos?

Avatar, dirigido por James Cameron, é o filme de maior bilheteria de todos os tempos, tendo uma receita bruta vitalícia de mais de US$ 2,8 bilhões, de acordo com o Box Office Mojo da IMDbPro.

O filme de ficção científica de 2009, estrelado por Sam Worthington e Zoe Saldaña, segue Jake Sully, que é enviado para Pandora, uma lua no sistema estelar Alpha Centauri, como parte do Programa Avatar. Ao longo do caminho, Jake fica em conflito entre seguir as ordens e proteger o povo Na'vi e sua casa.

Uma sequência de Avatar, "Avatar: The Way of Water", está programada para ser lançada em 16 de dezembro de 2022, 13 anos após o filme original e mais uma vez dirigida por Cameron. O filme é estrelado por membros do elenco original, incluindo Worthington, Saldaña, Sigourney Weaver e Stephen Lang, bem como novatos na franquia, como Kate Winslet, Michelle Yeoh e Vin Diesel.

Três parcelas adicionais para a franquia Avatar estão planejadas com lançamentos marcados para 2024 , 2026 e 2028 , de acordo com o IMDb.

Os 10 filmes de maior bilheteria de todos os tempos

Aqui estão os 10 filmes de maior bilheteria de todos os tempos, de acordo com o Box Office Mojo da IMDbPro:

Avatar (2009), US$ 2,8 bilhões

Vingadores: Ultimato (2019), US$ 2,7 bilhões

Titanic (1997), US$ 2,2 bilhões

Star Wars: Episódio VII - O Despertar da Força (2015), US$ 2,06 bilhões

Vingadores: Guerra Infinita (2018), US$ 2,04 bilhões

Homem-Aranha: No Way Home (2021), US$ 1,9 bilhão

Mundo Jurássico (2015), US$ 1,67 bilhão

O Rei Leão (2019), US$ 1,66 bilhão

Os Vingadores (2012), US$ 1,518 bilhão

Velozes e Furiosos 7 (2012), US$ 1,515 bilhão

