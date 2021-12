Qual é o final de Sandra em Páginas da Vida?

Em exibição no canal Viva de segunda a sábado às 13h30 e reprises aos domingos a partir das 18h00, Páginas da Vida está de volta às telinhas e com isso trouxe rostos conhecidos que já estão há algum tempo longe das novelas, como Danielle Winits. Relembre o que acontece no final de Sandra em Páginas da Vida e veja por onde anda a atriz!

Final de Sandra em Páginas da Vida será com porteiro

No final de Páginas da Vida, Sandra então decide ficar com Machadão (Zé Victor Castiel), o porteiro do prédio de Greg (José Mayer), mas será por puro interesse. Isso porque, o funcionário realmente conseguiu ganhar na loteria e ficou rico a ponto de chamar a atenção da loira.

Machadão sempre foi interessado em Sandra, no final de Páginas da Vida ele ganha o valor de R$ 50 milhões. A dupla acaba casando e nas últimas cenas de Danielle Winits na novela, a loira aparece saindo de um carro de luxo, ao lado do marido, que é agora um milionário, e lança uma piscada para Greg, que acompanha a cena.

Por onde anda Danielle Winits?

A atriz está longe das novelas desde 2016, ano em que interpretou Sueli em Totalmente Demais, mas a famosa continua na ativa. No entanto, a maior parte dos projetos de Danielle tem sido no cinema ou plataformas streaming, a aparição da atriz nas telinhas foi limitada nos últimos anos.

Depois do final de sua última novela, Totalmente Demais, a Sandra de Páginas da Vida atuou no curta metragem Alvará (2016) e os filmes Ninguém Entra, Ninguém Sai (2017), Os Farofeiros (2018) e Veneza (2019). Em 2019, ela também apareceu na série Eu, a Vó e a Boi (2019) da Globoplay, depois a produção original do streaming também foi exibida na TV Globo.

Em 2020, ela esteve no filme natalino Tudo Bem No Natal Que Vem, sucesso na Netflix. Os projetos mais recentes da atriz foram Uma Luz no fim do Túnel (2021) e O Futuro do passado (2021).

Atualmente a atriz está com 48 anos de idade e mantém um relacionamento com André Gonçalves. Ela é mãe de dois meninos, Noah Reis, fruto do relacionamento com Cássio Reis, e Guy Faro, filho de Jonatas Faro.

