Filmes de natal 2021: 33 melhores filmes para ver em dezembro

Já chegou a hora de decorar a árvore de natal, colocar as luzes em volta da casa e escrever a carta do Papai Noel. Com o clima de final de ano já tomando conta, que tal relaxar no sofá com alguns filmes de natal em 2021 para liberar de vez o espírito natalino? Selecionamos obras sobre o assunto disponíveis em catálogos de alguns streamings brasileiros para você não ter dificuldade em achar o que quer assistir.

Um Match Surpresa – Filmes de natal em 2021

Em um Match Surpresa, Natalie é azarada no amor e transformou seus vários de encontros desastrosos em trabalho. A jornalista escreve sobre seu fracasso no mundo dos apaixonados, mas ela decide que é hora de mudar quando conhece Josh em um aplicativo de namoro e percebe que ele pode ser o cara certo. Conversa vai, conversa vem, Natalie planeja surpreender o rapaz na época de natal e viaja até Nova York para vê-lo pela primeira vez, porém, nada vai sair como planejado.

Ano: 2021

Onde assistir: Netflix

O Príncipe do Natal

No filme “O Príncipe do Natal”, Amber é uma jovem jornalista norte americana que busca maior espaço na carreira. Quando surge a oportunidade de cobrir a história da conturbada coroação de Aldovia, um país europeu, após a morte do rei, ela parte para conseguir qualquer informação sobre o príncipe Richard que seja digna de cliques, mas tudo muda quando ela começa o conhecer de verdade.

Ano: 2017

Onde assistir: Netflix

Cartão de Natal

No filme Cartão de Natal, Ellen é filha do dono de uma empresa milionária, mas não tem 100% da confiança de seu pai como sucessora, pois vive aparecendo em manchetes como a “herdeira baladeira”. Para provar que consegue se virar, ela viagem até a cidade natal de seus pais para cumprir uma tradição natalina da família.

Ano: 2017

Onde assistir: Netflix

Operação Presente

Quer diversão no fim de ano? “Operação Presente” é uma animação e mostra a meticulosa operação realizada na noite de natal para que todas as crianças recebam seus presentes, mas o que acontece se um fica esquecido? O filho atrapalhado do bom velhinho então decide resolver o problema.

Ano: 2011

Onde assistir: Netflix

Klaus – Filmes de Natal para ver em 2021

Com voz de Rodrigo Santoro, a animação Klaus foi indicada ao Oscar e se passa na ilha Smeerensburg, um lugar remoto em que um estudante da Academia Postal precisa lidar com um sério problema, moradores que brigam o tempo todo e pouco ligam para cartas. Quando pensa em desistir de sua profissão, ele acaba conhecendo duas pessoas que vão mudar sua visão de mundo.

Ano: 2019

Onde assistir: Netflix

Uma invenção de Natal é um filme musical

Jeronimus Jangle é o maior inventor de brinquedos do mundo, mas depois de acontecimentos que marcaram sua vida pessoal e profissional, ele pausou sua carreira de sucesso. Certo dia, sua neta, Journey, vai passar um tempo em sua casa, a pedido da filha inventor, e acaba envolvida em uma trama que vai trazer os dias de glória do avô de volta. Eles precisarão recuperar uma invenção que foi roubada. Uma invenção de Natal é uma das grandes opções para as o fim de ano com a família.

Ano: 2020

Onde assistir: Netflix

Tudo Bem no Natal Que Vem

Tudo Bem no Natal Que Vem traz o melhor da comédia nacional. Jorge sempre dividiu seu aniversário com o natal, o que nunca achou agradável. Ele tenta fugir desta data comemorativa, mas é difícil, pois sua esposa sempre quer trazer a família toda para celebrar. Ao tentar arrumar um problema com a eletricidade da casa, ele acaba sofrendo um acidente. Depois disso, acorda no natal do ano seguinte e o fenômeno continua se repetindo de forma assustadora.

Ano: 2020

Onde assistir: Netflix

Deixe a Neve Cair – Filmes de Natal para assistir em 2021

Baseado no livro de John Green, Maureen Johnson e Lauren Myracle, o filme conta três histórias que acontecem no dia de natal em uma pequena cidade, enquanto uma tempestade de neve atrapalha os planos de alguns.

Ano: 2020

Onde assistir: Netflix

Missão Presente de Natal

Erica é uma congressista assistente em busca de uma promoção, por conta disso ela topa deixar a família no natal e viajar até uma instalação militar em nome do chefe. Seu objetivo na base área é encontrar razões que justifiquem o fechamento do local, mas tudo muda quando ela começa a se envolver com o lugar e conhece o Capitão Andrew Jantz.

Ano: 2020

Onde assistir: Netflix

A Princesa e a Plebeia

Margaret é um duquesa prestes a se casar com um príncipe, e Stacy é uma garota comum, que trabalha com confeitaria em Chicago. As duas se trombam certo dia e descobrem algo impressionante: são idênticas. Elas então colocam um plano em prática, trocar de lugar durante o natal, mas nada será como o esperado.

Ano: 2018

Onde assistir: Netflix

Um Passado de Presente

Um cavaleiro do século 14 tem um encontro mágico com o destino e vai parar no século 21, em que é atropelado por uma professora decepcionada com o amor depois do que aconteceu com seu último namorado. Ao se sentir culpada por ter atingido o jovem, que ela pensa ter perdido a memória e “entrado no personagem” de cavaleiro, a moça o leva para casa e tenta ajudá-lo, o que ela não esperava era desenvolver sentimentos pelo rapaz.

Ano: 2019

Onde assistir: Netflix

Filme O Natal Está no Ar

Rush é um víuvo pai de quatro filhos. Ele cria as crianças sozinho e é um pai perfeito, porém, até demais, já que mimou os filhos, por conta do quarteto ter perdido a mãe. Ao sofrer um baque no emprego, ele encontra o momento perfeito para se reconectar com a família e seu eu interior.

Ano: 2019

Onde assistir: Netflix

Amor com Data Marcada

Sloane e Jackson estão solteiros e precisam encontrar alguém para servir de companhia durante o fim de ano. Eles se tornam amigos e começam a compartilhar todas as datas comemorativas, até que os sentimentos mais fortes acabam aflorando.

Ano: 2020

Onde assistir: Netflix

Um Crush Para o Natal – Filmes de Natal 2021

Sem querer ouvir os comentários da família sobre sua solteirice, Peter resolve convencer seu melhor amigo, Nick, a fingir que passou da barreira da amizade e agora é seu namorado. Mas o que nenhum dos dois esperava era que a mãe de Peter arranjasse para ele um encontro com um personal trainer bonito e charmoso chamado James.

Ano: 2021

Onde assistir: Netflix

O Amor não tira Férias

Amanda é uma empresária norte americana bem sucedida do ramo de trailers de filmes em Hollywood que descobre estar sendo traída pelo namorado. Furiosa, ela resolve fazer uma loucura, viajar para o outro lado do oceano para ficar na casa de uma estranha, a redatora britânica Iris, que passará a viver na casa de Amanda, em Los Angeles. A moça também está desiludida com o amor porque descobriu que seu chefe, por quem nutre uma grande paixão, está prestes a se casar. Nesta troca, coisas vão acontecer que nenhuma das duas esperava.

Ano: 2006

Onde assistir: Amazon Prime Video, Netflix, Star+ e Telecine

Uma Segunda Chance para Amar

A vida de Kate está uma bagunça, depois de viver um momento de quase morte no natal anterior, ela tem vivido de forma que sua família não aprova muito. Além disso, dá a impressão que desperdiça seu tempo trabalhando em uma loja temática de natal que fica aberta durante o ano todo. Porém, tudo muda quando ela conhece Tom, um homem que promete ultrapassar as barreiras que ela coloca contra o mundo.

Ano: 2019

Onde assistir: Amazon Prime Video

O Grinch

Clássico natalino, neste longa você conhece Grinch. Uma criatura que odeia o natal e por isso revolve criar um plano: impedir que os moradores de Quemlândia consigam comemorar esse dia tão amado por muitos.

Ano: 2000

Onde assistir: Amazon Prime Video, Netflix e Globoplay

Simplesmente Amor é um clássico filme de natal

Muito lembrado por ter uma das declarações de amor mais marcantes do mundo das comédias românticas, o longa apresenta diversas histórias que se passam durante a época festiva. As vidas dos personagens, que vai de um astro de rock ao primeiro ministro da Inglaterra, se esbarram e sofrem mudanças por causa do amor.

Ano: 2003

Onde assistir: Amazon Prime Video

Natal no Hotel Plaza

Jessica é uma historiadora, na época de natal ela é convidada pelo Hotel Plaza a fazer uma exibição especial e trabalhar na decoração festiva do prédio. Seu destino acaba cruzado com o de Nick, um bonito e charmoso decorador.

Ano: 2019

Onde assistir: Amazon Prime Video e Globoplay

Esqueceram de Mim

A família de Kevin se prepara para passar o natal em Paris. Porém, um problema acontece, a família dos McCallisters é grande e o pequeno é esquecido em casa no dia da viagem. Os pais do menino só percebem o erro depois que já estão muito longe de Chicago e Kevin, que tem apenas 8 anos, terá que se virar em casa para se livrar de dois bandidos que querem roubar a vizinhança.

Ano: 1990

Onde assistir: Disney+

Noelle é um filme de natal para assistir em 2021

Noelle é filha do Papai Noel, ela acaba sendo forçada a assumir o negócio da família e ficar no lugar de seu pai, que decide se aposentar, quando seu irmão acaba ficando impossibilitado de ajudar.

Ano: 2019

Onde assistir: Disney+

O Estranho Mundo de Jack

Jack vive na Cidade do Halloween, em que os moradores passam o ano todo se preparando para o grande dia, mas ele está cansado da repetição que é sua vida. Ao passear na floresta, ele acaba acidentalmente encontrando portais que levam para as cidades de outras datas comemorativas, como o natal.

Ano: 1993

Onde assistir: Disney+

Um Herói de Brinquedo

Howard é um homem de negócios, quando chega atrasado na aula de caratê do filho, que recebeu a faixa azul, tenta recompensar a criança e promete ao menino que vai dar qualquer presente que ele quiser no natal. Para o azar do pai, o garoto escolhe o ‘Turbo Man’, um brinquedo que todas as crianças querem e ele não consegue encontrar em lugar nenhum.

Ano: 1996

Onde assistir: Disney+

Meu Papai é Noel

Scott é um vendedor de brinquedos, certo dia, o Papai Noel sofre um acidente no telhado de sua casa e fica impossibilitado de completar seu trabalhar e entregar os presentes de todas as crianças. Por isso, o bom velhinho pede a ajuda de Scott para completar a missão.

Ano: 1994

Onde assistir: Disney+

Os Fantasmas de Scrooge

Baseado no conto de Charles Dickens, a produção conta a história de Ebenezer Scrooge, um idoso rabugento que na noite de natal recebe a visita de três fantasmas que buscam mostrar que ele tem desperdiçado sua vida.

Ano: 2009

Onde assistir: Disney+

Natal em Família

Jake estuda longe de casa e não estava planejando voltar para comemorar o natal, mas de última hora ele decide passar a data comemorativa com os pais. O problema é que ele encontrará muitos obstáculos no caminho.

Ano: 1998

Onde assistir: Disney+

Alguém Avisa?

Harper e Abby estão em um relacionamento feliz há cerca de 1 ano. Ao ser convidada para passar o natal na casa da família da namorada, Abby decide que este é o momento perfeito para pedi-la em casamento, mas o que ela não sabia é que Harper ainda não saiu do armário para os pais conservadores e que vai apresentar Abby aos aparentes apenas como colega de quarto.

Ano: 2020

Onde assistir: HBO Max

Surpresas do Amor é filme para ver no natal

Brad e Kate tem os pais separados e todos eles se casaram novamente, sendo assim, é difícil escolher com quem passar a época das festas. O casal acaba tendo que se desdobrar para conseguir ir em quatro casas diferentes em um curto período de tempo para entregar os presentes de natal e rever a família.

Ano: 2008

Onde assistir: HBO Max

O Expresso Polar – Filmes de Natal para ver em 2021

Um garoto que parou de acreditar no Papai Noel fica acordado na véspera de natal para ver se algo mágico acontece e seu espírito natalino retorna. Algo inesperado então acontece, um trem gigantesco aparece em sua porta com destino ao Polo Norte e o convida a embarcar.

Ano: 2004

Onde assistir: HBO Max

Um Duende em Nova York

Humano, Buddy foi criado no Polo Norte e acabou se transformando em um duende. Após problemas de convivência no lugar em que vive, ele resolve deixar tudo para trás e viaja até Nova York, na esperança de encontrar o pai, Walter. Quando conhece o homem, acaba se decepcionando.

Ano: 2003

Onde assistir: HBO Max e Globoplay

Um Desfile de Natal

Hailee é uma apresentadora de TV e está no meio de seu planejando para o programa especial de natal quando descobre que está sendo traída pelo noivo. Para fugir dos problemas e esvaziar a cabeça, ela entra no carro e começa a dirigir sem destino, até que se depara com uma nova aventura.

Ano: 2014

Onde assistir: Telecine

Muito Perto para o Natal

Hayley aceita passar o natal com os novos sogros de sua irmã, mas o convite para um feriado, que aparentava ser perfeito, parece mudar para algo inesperado quando Luke, irmão do cunhado da moça, aparece.

Ano: 2020

Onde assistir: Telecine

A Felicidade Não se Compra

Clássico desta época do ano, o filme mostra George, um homem que pensa em se suicidar durante a época de natal. Morador de Bedford Falls, lugar em que ele sempre ajudou a todos, ele acaba recebendo a visita de um anjo que espera há 220 anos para ganhar asas, o anjo tenta mostrar a George motivos para fazê-lo mudar de ideia.

Ano: 1946

Onde assistir: Telecine

Leia também – Quando montar e desmontar a árvore de natal em 2021