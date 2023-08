Qual é o jogo da Globo hoje: programação para SP e RJ (06/08/2023)

Domingo é dia de futebol na tela da Globo. Dois confrontos da 18ª rodada do Brasileirão serão transmitidos em diferentes estados do país na televisão aberta às 16h, horário de Brasília, logo após o capítulo inédito do programa 'Família Paraíso'.

Qual jogo vai passar na Globo hoje?

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Vasco x Grêmio e São Paulo x o Atlético Mineiro pelo Brasileirão neste domingo, às 16h, horário de Brasília. Os duelos serão exibidos em diferentes estados.

Vasco x Grêmio - jogo da Globo hoje

Data: domingo, 06 de agosto de 2023

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio São Januário

Estados: RJ, RS, ES, DF, BA, SE, PB, RN, PI, PA, AM, RO, RR, AC e AP

São Paulo x Atlético MG - jogo da Globo hoje

Data: domingo, 06 de agosto de 2023

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Morumbi

Estados: SP, MG, PR, SC, GO, TO, MT, MS, PE, AL, CE e MA.

Como está a classificação do Brasileirão?

O Botafogo venceu 14 das 17 das partidas que disputou até aqui no Brasileirão, líder do primeiro turno com 43 pontos, doze de vantagem com o segundo colocado, o Flamengo. Por outro lado, Bahia, Coritiba, América Mineiro e Vasco estão na zona de rebaixamento e brigam para não cair este ano para a segunda divisão.

Classificação até 18ª rodada do Brasileirão 2023

1) Botafogo - 43 pontos

2) Flamengo - 31 pontos

3) Palmeiras - 31 pontos

4) Grêmio - 30 pontos

5) Athletico PR - 30 pontos

6) Fluminense - 28 pontos

7) RB Bragantino - 28 pontos

8) São Paulo - 26 pontos

9) Cuiabá - 25 pontos

10) Cruzeiro - 23 pontos

11) Fortaleza - 23 pontos

12) Internacional - 23 pontos

13) Atlético MG - 21 pontos

14) Corinthians - 19 pontos

15) Santos - 17 pontos

16) Goiás - 16 pontos

17) Bahia - 15 pontos

18) Coritiba - 14 pontos

19) América MG - 10 pontos

20) Vasco - 9 pontos

