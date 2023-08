Que jogo da Libertadores vai passar na Globo hoje, dia 23/8?

Quarta-feira é dia de futebol na TV aberta. Na tela da Globo uma partida das quartas de final da Libertadores será exibida nesta quarta-feira, 23 de agosto, para todo o país às 21h30, horário de Brasília, após o capítulo inédito da novela 'Terra e Paixão".

Veja: presidente da Conmebol torce para qual time

Jogo hoje na Globo da Libertadores - 23/08/2023

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Palmeiras e Deportivo Pereira às 21h30 com narração de Luis Roberto e comentários de Ana Thaís Matos e Ricardinho para todo o país. O alviverde quer o quarto título e o time colombiano o primeiro.

Se o Palmeiras perder para o Deportivo Pereira hoje não é eliminado porque este é o primeiro confronto nas quartas de final da Libertadores. O vencedor vai enfrentar o Boca Juniors ou o Racing na semifinal da Libertadores.

Esta vai ser a primeira vez que os times se enfrentam.

INFORMAÇÕES DEPORTIVO PEREIRA X PALMEIRAS

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Hernán Ramírez Villegas, na Colômbia

Arbitragem: Facundo Tello

Onde assistir: Globo, ESPN e Star Plus

Assistir o jogo da Globo online

Além de assistir a Rede Globo na televisão, também dá para ver a programação em tempo real na internet, através da plataforma digital de streaming de vídeos e áudios sob demanda Globoplay. Não precisa ser assinante para ter acesso ao conteúdo já que é uma emissora aberta.

Dá para assistir o jogo de futebol que o canal transmite no computador ou no aplicativo sem pagar nada.

Opção 1) Acesse www.globoplay.com no computador ou navegador do celular, clique em 'Agora na TV', no menu superior, e toque em 'Assista agora' que aparece no meio da tela. Na sequência, digite o seu login na Conta Globo e caso ainda não tenha, clique em 'Cadatre-se' de forma gratuita.

Assim que completar o cadastro clique em 'Entrar', retorne a programação e assista a transmissão ao vivo do futebol na TV.

Opção 2) Abra o aplicativo no seu dispositivo com internet, clique em 'Agora', no menu inferior', escreva o seu login no espaço em branco e aperte 'Entrar'. Daí, retorne ao menu de canais ao vivo e escolha a emissora para assistir como e onde quiser.

Quando é a partida de volta?

O Palmeiras receberá o Deportivo Pereira no Allianz Parque, em São Paulo, na partida de volta das quartas de final da Libertadores na próxima quarta-feira, 30 de agosto. A bola rola às 21h30, horário de Brasília, com transmissão exclusiva da Rede Globo, ESPN e Star Plus ao vivo.

Três vezes campeão, o alviverde de Abel Ferreira é o favorito no duelo contra o Deportivo Pereira. Atual campeão nacional, o time colombiano joga a Libertadores pela primeira vez na história, responsável por eliminar o Independiente del Valle nas oitavas de final.

O Palmeiras garantiu a liderança na fase de grupos com 15 pontos, além de eliminar o Atlético Mineiro nas oitavas de final.