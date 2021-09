Qual é o segredo de Eric na novela Pega Pega?

Escrita por Claudia Souto, a reprise de Pega Pega está movimentando as tardes da Rede Globo. Em meio aos desdobramentos do assalto ao Carioca Palace, o público acompanha a jornada do misterioso personagem de Mateus Solano, que deve durar até o último episódio. Afinal, qual é o segredo do Eric da novela Pega Pega?

Quem acompanha a trama da novelas da sete já percebeu que Eric (Mateus Solano) é cheio de mistérios e tenta esconder a todo custo um segredo do passado. A informação que o personagem guarda a sete chaves é que, na verdade, Bebeth (Valentina Herszage) – sua filha que presenciou a morte da mãe em um acidente – foi gerada na barriga de Maria Pia (Mariana Santos).

A polêmica irá atingir a todos os envolvidos na história e deverá ser revelada já no final da novela. Tudo começará quando Isabel (Regina Gutman) aparecer aparecer no hotel com o objetivo de revelar a verdade que Eric vem escondendo de Bebeth durante toda a vida. Já sabendo da história, a adolescente vai confrontar o pai e o clima deve esquentar. “Ela me contou uma história bizarra. Me diz que é mentira”, questionará Bebeth. E é nesse momento que todos na história começam a descobrir qual é o segredo de Eric na novela.

Sem entender muito o que está acontecendo, o homem tentará acalmar a filha e pergunta o que Isabel – que foi funcionária do empresário no passado – contou. Descontrolada, a personagem contará o que está acontecendo e muitas lágrimas vão rolar. “Ela disse que a minha mãe não podia engravidar e vocês fizeram uma inseminação artificial. Mas ela me disse que eu fui gerada na barriga dela [Maria]. Que Maria Pia ficou grávida de mim”, dirá.

Instantaneamente, Maria Pia negará a história, mas será interrompida por Eric. O pai de Bebeth confessará a verdade e acabará de uma vez por todas com o segredo. “É verdade sim, minha filha”, falará. A ação do sócio de Sabine (Irene Ravache) caíra como uma bomba.

Bebeth fica revoltada com o segredo de Eric

Para o desespero de Eric, depois de descobrir o segredo do pai, Bebeth ficará revoltada e, aos gritos, dirá que tem nojo da família. “Eu tô com nojo de vocês, eu tô com nojo dessa história e com nojo de mim”, afirmará.

Tanto Eric quanto Maria Pia tentarão explicar a história e dizer que tudo não passou de um “barriga solidária”. Eric ainda lembra que, quando aconteceu, ele mesmo só foi informado que Pia seria a gestante depois que a ex-mulher já havia tomado a decisão. “A gente fez isso em segredo. Foi a sua mãe que pediu pra eu gerar o seu embrião”, explicou a personagem de Mariana Santos.

Então, em meio ao caos, Bebeth terá uma crise de ansiedade e sairá aos gritos.

Pega Pega foi exibida originalmente em 2017 e, em 2021, a reprise deve acabar em novembro.