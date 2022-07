Qual filho de Tenório vai morrer? Vilão ficará desesperado

A segunda família de Tenório (Murilo Benício) será marcada por uma tragédia em breve. Qual filho de Tenório vai morrer? Um dos três rapazes será vítima de um matador de aluguel contratado pelo próprio crápula e terá um final trágico em Pantanal.

Qual filho de Tenório vai morrer na novela Pantanal?

Roberto (Cauê Campos) é o filho de Tenório que será morto na novela. Ele será vítima de Solano (Rafa Sieg), personagem que entra na trama nos próximos capítulos para dar um fim na família Leôncio a mando do marido de Maria Bruaca (Isabel Teixeira). No entanto, ele vai matar o próprio filho do homem que lhe contratou.

A história começa quando Tenório decide de uma vez por todas matar José Lucas (Irandhir Santos), Jove (Jesuíta Barbosa) e José Leôncio (Marcos Palmeira) para tentar se apossar das terras do rei do gado. Mas ele não fará o serviço com as próprias mãos: o vilão contrata um matador de aluguel para causar a tragédia.

O filho de Tenório, no entanto, vem tentando desvendar os mistérios sobre o seu pai e verá o homem misterioso nas terras do patriarca, e ficará desconfiado. Solano vai notar a presença do menino e arma um plano para dar um fim nele, para evitar que ele descubra suas reais intenções no Pantanal.

O pistoleiro chama Roberto para um passeio de barco e, inocente, o garoto aceita o convite, conforme antecipado pelo Notícias da TV. Quem vai aparecer será o Velho do Rio (Osmar Prado) que em forma de sucuri, começará a rondar a embarcação e atacará o assassino.

Solano irá cair na água e começará a pedir a ajuda de Roberto, que tenta puxar o bandido para dentro do barco. É então que o bandido puxa o jovem para dentro do rio e o usará para conseguir subir de volta na embarcação. Ele então dará a partida e deixará o jovem sozinho nas águas do Pantanal, que se afogará.

A morte de Roberto será diferente da versão apresentada em 1990. Na versão original, o rapaz flagrou Marcelo (Lucas Leto) e Guta (Julia Dalavia) aos beijos e ficou furioso por acreditar que a relação era incestuosa. O garoto saiu de barco sozinho pela região para ‘esfriar a cabeça’ e acabou sendo morto por uma sucuri durante o passeio.

Tenório se desespera após morte do filho

Tenório vai ficar devastado ao receber a notícia de que seu filho morreu afogado. Assim que souber que Roberto não voltou do passeio no rio, ele pegará um barco e irá para o local na esperança de encontrar o garoto. Marcelo, no entanto, não estará tão esperançoso: “Ainda que ele tenha conseguido se soltar, pai, não vamos encontrar ele nas próximas horas. Pois o corpo ficará submerso”.

O vilão vai ficar cada vez mais desesperado e começará a gritar: “Por que tinha que acontecer uma coisa dessa? Por que, meu Deus? Por quê? Volta para casa, Roberto… Volta para mim, filho… Volta pra mim… Volta pra mim”.

Tenório irá chorar de tristeza e desespero, além de se sentir culpado pela morte do filho. Marcelo e Renato (Gabriel Santana) vão ficar com pena do pai, apesar de estarem cientes das maldades do grileiro.

Além de ter matado o filho de Tenório, Solano não vai conseguir cumprir a ordem que lhe foi dada. José Lucas sobrevive à tentativa de assassinato e José Leôncio também fica vivo até o último capítulo da novela.

Quem acaba morrendo no final é o próprio Tenório, que será acertado por uma lança no meio de seu corpo durante um duelo com Alcides (Juliano Cazarré). Após a morte do vilão, Zuleica (Aline Borges) e Maria Bruaca vão administrar os negócios deixados pelo marido.