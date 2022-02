Qual jogo da Champions League vai passar no SBT hoje de graça?

Confira qual é o jogo que vai passar no SBT hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Programação do canal inclui partida de ida nas oitavas de final da Champions nesta terça-feira, 15 de fevereiro

Qual jogo da Champions League vai passar no SBT hoje? PSG e Real Madrid se enfrentam pelas oitavas de final nesta terça-feira, 15 de fevereiro de 2022, a partir das 17h (Horário de Brasília) direto do Parc des Princes, em Parsi, na França. A partida tem transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, também sendo possível assistir online.

O jogo do Paris Saint-Germain e Real Madrid, pelas oitavas de final da Champions League, vai passar no SBT na TV aberta ao vivo nesta terça-feira, 15 de fevereiro, para todos os estados do Brasil a partir das 17h pelo horário de Brasília.

A transmissão vai contar com narração de Téo José, comentários de Mauro Beting e Mauro Cezar Pereira e Nadine Basttos analisando a arbitragem da partida. É importante ressaltar também que o canal está disponível tanto na televisão aberta como também em operadoras por assinatura.

O duelo é válido pelo jogo de ida, onde quem vencer tem a vantagem no confronto para o jogo de volta, que será jogado na Espanha, no Santiago Bernabéu, a casa do Real Madrid.

Outras opções para acompanhar a partida são o canal TNT, na TV paga e o HBO Max, serviço de streaming.

Confira o anúncio sobre o duelo entre as equipes na Champions.

Como assistir SBT ao vivo online?

Além de assistir o jogo da Champions pela TV, o torcedor também tem a opção de acompanhar a decisão também online e de maneira gratuita. Basta acessar o site do SBT (www.sbt.com.br), clicar na opção “AO VIVO” na parte de cima no lado esquerdo, escrito em vermelho e branco, apertar o play e assistir ao vivo como e onde quiser.

As narrações são as mesmas da televisão, já que o site apenas reproduz as imagens do canal.

Outra opção também está disponível para quem não pode acompanhar pela televisão. É o aplicativo do SBT. Basta procurar pelo aplicativo SBT Vídeos no Google Play ou Apple Store, baixas de graça e assistir a transmissão ao vivo como, quando e onde quiser.

Programação do SBT para hoje

Confira a programação do SBT nesta terça-feira e saiba quando vai começar o futebol ao vivo não perder nenhum lance da Champions. Lembrando que a grade de programação pode sofrer alterações de acordo com cada estado.

06:00 Primeiro Impacto

09:30 Bom Dia & Cia

12:00 SBT Notícias

14:15 Casos de Família

15:15 Roda A Roda Jequiti

15:45 Fofocalizando

16:45 Liga dos Campeões AO VIVO

18:45 Se Nos Deixam

19:45 SBT Brasil

20:30 Carinha de Anjo

22:15 Programa do Ratinho

01:00 The Noite com Danilo Gentili

02:00 Operação Mesquita

