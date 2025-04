Qual jogo da Champions vai passar no SBT hoje (08/04/2025)

Terça-feira é dia de futebol na tela do SBT. O torcedor quer saber qual partida será transmitida na emissora hoje, 8 de abril, em qualquer estado do Brasil. A transmissão começa às 16h, logo após Fofocalizando. Confira a programação.

Jogo de hoje no SBT (08/04/2025)

O SBT transmite na TV aberta o jogo do Arsenal e Real Madrid nesta terça-feira, 8 de abril, a partir das 16h. A transmissão do jogo do Corinthians no SBT será para todo o Brasil com a narração e comentários de Benjamin Back, Tiago Leifert, Mauro Beting e Nadine Basttos.

O Arsenal enfrenta um grande desafio na Liga dos Campeões, já que tenta salvar sua temporada superando o Real Madrid nas quartas de final.

Embora a Premier League ainda não esteja matematicamente fora de alcance, mais pontos perdidos no Everton traíram o foco do Arsenal nesta competição, com esperanças de sucesso nacional agora distantes.

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Partey, Rice; Saka, Odegaard, Martinelli; Merino.

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Asencio, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Vinicius Jr.

Como assistir o SBT online?

Além de acompanhar a programação da emissora na televisão, é possível acompanhar também o jogo do Corinthians Universitario no site www.sbt.com.br e também no aplicativo SBT Vídeos.

Acesse o portal, clique na opção “ao vivo” localizado no menu principal e espere carregar. Depois, dê o play no vídeo que aparece na tela principal do seu computador ou celular e, aí, assista a programação do canal ao vivo e de graça. Não precisa se inscrever ou pagar nada por isso.

Outra oportunidade para ver a retransmissão com imagens do SBT é só baixar o aplicativo do SBT Vídeos no celular, tablet e smartv de graça. Dá para ver a programação do canal ao vivo.