Qual jogo da Champions vai passar no SBT hoje (18/02/2025)

A segunda dos playoffs da Liga dos Campeões começa hoje, terça-feira, 18 de fevereiro, com quatro confrontos, e um deles terá transmissão na TV aberta: Bayern de Munique x Celtic. Veja o horário e qual jogo da Champions vai passar no SBT.

Jogo do Bayern de Munique x Celtic vai passar no SBT hoje

O confronto entre Bayern de Munique x Celtic na Liga dos Campeões será exibido no SBT hoje, terça-feira, para todo o Brasil. A partida vai começar às 17 horas da tarde, no horário de Brasília.

Jogo da Champions: Bayern de Munique x Celtic

Horário: 17h

Onde assistir: SBT, Site do SBT, TNT e Max

Como assistir a Champions de graça na internet

Além da TV aberta, a emissora está disponível em todo o Brasil, tanto na rede principal como por suas afiliadas.

Além de assistir ao vivo pela TV, você também tem a oportunidade de acompanhar a programação do SBT pelo site (www.sbt.com.br). Outra opção é acompanhar através do aplicativo SBT Vídeos, com a chance de assistir a programação ao vivo de qualquer lugar em qualquer hora.

No mesmo horário, a Liga dos Campeões exibe o jogo do Benfica.