Confira a transmissão do SBT hoje. Foto: Reprodução / Canva

Qual jogo da Champions vai passar no SBT hoje ao vivo – 11/10

Qual jogo da Champions vai passar no SBT hoje ao vivo – 11/10

Uma partida da Champions League será exibida pelo SBT para todo o Brasil nesta terça-feira, 11 de outubro, válida pela quarta rodada na fase de grupos. Mas qual jogo da Champions vai passar no SBT hoje? A partida começa logo após o programa ‘Fofocalizando’, às 16h (horário de Brasília).

Qual jogo da Champions vai passar no SBT hoje

Tem jogão no SBT hoje! A partir das quatro da tarde (horário de Brasília), o confronto entre PSG x Benfica será transmitido para todo o Brasil.

Téo José será o narrador da partida ao lado dos comentaristas Mauro Beting e Nadine Basttos. O canal exibe a partida tanto no canal principal como afiliadas, disponível em todo o território nacional. Para assistir online, a opção é acessar o site www.sbt.com.br com a programação gratuita aos usuários.

O Paris estará sem Messi, mas contará com a presença de Neymar e Mbappé, enquanto o Benfica quer a liderança do grupo de qualquer modo com a presença de Otamendi e Gonçalo Ramos.

Confira as principais informações de qual jogo da Champions vai passar no SBT hoje.

PSG x Benfica

Terça-feira, 11 de outubro às 16h (horário de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, na França.

Onde assistir: SBT, Site do SBT, TNT e HBO Max

Quais são os jogos da Champions na rodada?

A quarta rodada da Liga dos Campeões apresenta dezesseis confrontos nesta terça e quarta-feira, divididos em oito jogos por dia entre horários alternados.

Com seis rodadas, apenas os dois melhores de cada grupo avançam até as oitavas de final, enquanto os terceiros lugares disputarão os playoffs da Liga Europa. O sorteio das oitavas está marcado para 7 de novembro, enquanto a competição será retomada apenas em fevereiro do ano que vem.

Confira todos os jogos da quarta rodada.

Terça-feira (11/10):

Maccabi Haifa x Juventus – 13h45 (Space e HBO Max)

Copenhague x Manchester City – 13h45 (TNT e HBO Max)

PSG x Benfica – 16h (SBT, TNT e HBO Max)

Borussia Dortmund x Sevilla – 16h (HBO Max)

Dínamo x RB Salzburg – 16h (HBO Max)

Milan x Chelsea – 16h (Space e HBO Max)

Celtic x RB Leipzig – 16h (HBO Max)

Shakhtar Donetsk x Real Madrid – 16h (HBO Max)

Quarta-feira (12/10):

Atlético de Madrid x Club Brugge – 13h45 (TNT e HBO Max)

Napoli x Ajax – 13h45 (Space e HBO Max)

Sporting x Olympique – 16h (HBO Max)

Rangers x Liverpool – 16h (HBO Max)

Bayer Leverkusen x Porto – 16h (HBO Max)

Viktoria Plzen x Bayern de Munique – 16h (HBO Max)

Barcelona x Inter de Milão – 16h (TNT e HBO Max)

Tottenham x Eintracht Frankfurt – 16h (Space e HBO Max)

+ 9 critérios de desempate da fase de grupos da Champions League