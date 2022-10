Que horas vai ser o jogo do PSG hoje x Benfica, terça-feira (11/10/2022)

Pela liderança do grupo H na Champions League, o Paris Saint-Germain enfrenta o Benfica nesta terça-feira, no Parc des Princes, na capital francesa, pela quarta rodada da competição. Para o torcedor saber que horas vai ser o jogo do PSG hoje, a partida terá início às 16h (horário de Brasília), com transmissão na TV aberta em todo Brasil.

Tanto a equipe francesa como o Benfica mantêm o empate em sete pontos.

Que horas vai ser o jogo do PSG hoje?

O jogo do PSG hoje começa às quatro da tarde (horário de Brasília), direto do Parc des Princes, em Paris, na França, válido pela quarta rodada da UEFA Champions League.

O horário do jogo em terras francesas será oito da noite. No entanto, como Paris está 5 horas à frente de Brasília, no Distrito Federal, a transmissão no Brasil será às quatro da tarde. Porém, em estados como o Acre, Roraima, Rondônia, Amazônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o confronto será exibido uma hora antes.

O Parc des Princes, em Paris, é a casa do PSG com capacidade para receber 48 mil torcedores. Para o jogo desta terça-feira, o espaço estará lotado com torcedores, turistas e visitantes de Portugal.

PSG x Benfica:

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Parc des Princes, em Paris, na França

Arbitragem: Michael Oliver

Onde vai passar o jogo do PSG hoje?

Os canais SBT, TNT e o streaming HBO Max vão passar o jogo do PSG hoje para todo o Brasil, a partir das 16h (Horário de Brasília), tanto na televisão como online.

Com narração de Téo José e comentários de Mauro Beting e Nadine Basttos, o SBT transmite a partida entre PSG e Benfica para todos os estados do Brasil de graça. Basta sintonizar para curtir a Liga dos Campeões.

Para quem já está acostumado, a TNT também vai exibir o duelo nesta terça-feira, disponível somente para assinantes da TV fechada como Sky, Claro, Oi e Vivo. Outra maneira é sintonizar o HBO Max, serviço de streaming no aplicativo para celular, tablet, computador ou smartv.

Se não é assinante do streaming, dá para assistir no site www.sbt.com.br de graça por onde e como quiser.

Jogos da rodada na Champions hoje

Confira todos os jogos de hoje e onde assistir cada um deles.

13h45 – Maccabi Haifa x Juventus (Space e HBO Max)

13h45 – Copenhague x Manchester City (TNT e HBO Max)

16h – PSG x Benfica (SBT, TNT e HBO Max)

16h – Borussia Dortmund x Sevilla (HBO Max)

16h – Dínamo x RB Salzburg (HBO Max)

16h – Milan x Chelsea (Space e HBO Max)

16h – Celtic x RB Leipzig (HBO Max)

16h – Shakhtar Donetsk x Real Madrid (HBO Max)

