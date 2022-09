Confira a programação da Champions no SBT hoje. Foto: Reprodução SBT Oficial / C. Gavelle PSG

Qual jogo da Champions vai passar no SBT hoje, terça? (06/09)

Qual jogo da Champions vai passar no SBT hoje, terça? (06/09)

Em estreia da nova temporada, a Champions traz oito confrontos nesta terça-feira, 6 de setembro, pela primeira rodada na fase de grupos. Responsável por transmitir o futebol internacional na TV aberta, qual jogo da Champions vai passar no SBT hoje? Emissora transmite partida logo após o programa Fofocalizando, às 16h (horário de Brasília). Confira a seguir a programação completa.

Qual jogo da Champions vai passar no SBT hoje?

O SBT vai passar o jogo entre PSG e Juventus hoje, pela primeira rodada da fase de grupos na Champions League, a estreia da temporada 22/23 dentro dos gramados.

Buscando o primeiro título da história, o Paris Saint-Germain traz Neymar, Messi e Mbappé, além de um elenco recheado de estrelas do futebol, para garantir a primeira vitória no grupo H, a primeira fase da competição. O time é o grande favorito na competição, mas terá muito trabalho pela frente se quiser o título.

A Juventus, por outro lado, tem baixas importantes em seu elenco, mas pretende fazer uma boa partida dentro do possível fora de casa, pronta para levar para casa os três pontos. Por isso, o técnico Allegri deverá manter a escalação principal.

O SBT transmite o jogo entre PSG e Juventus hoje para todos os estados do Brasil, com narração entre Luiz Alano e comentários de Mauro Cezar Pereira e Nadine Basttos.

PSG x Juventus

Data: 06/09/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Parc des Princes, em Paris

Onde assistir: SBT, TNT e HBO Max

Jogos da Champions League hoje

Além do embate entre PSG e Juventus, outro sete jogos também serão realizados nesta terça-feira, 6 de setembro, pela primeira rodada da fase de grupos na UEFA Champions League.

A estreia da nova temporada na competição traz o embate entre o atual campeão da Champions, Real Madrid, diante do Celtic, na primeira rodada do grupo F. Enquanto isso, o Manchester City enfrenta o Sevilla no grupo G pela competição.

Confira a seguir todos os jogos da Champions League hoje e onde assistir.

Dínamo de Zagreb x Chelsea – 13h45 (TNT e HBO Max)

Borussia Dortmund x Copenhague – 13h45 (Space e HBO Max)

Benfica x Maccabi Haifa – 16h (HBO Max)

Sevilla x Manchester City – 16h (Space e HBO Max)

RB Salzburg x Milan – 16h (HBO Max)

Celtic x Real Madrid – 16h (HBO Max)

PSG x Juventus – 16h (SBT, TNT e HBO Max)

RB Leipzig x Shakhtar Donetsk – 16h (HBO Max)

Leia também: Tabela do Mundial de Vôlei Feminino 2022: grupos, jogos e datas