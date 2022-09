Qual jogo vai passar no SBT hoje? Programação de terça (06/09)

A programação de futebol nesta terça-feira, 6 de setembro, traz grandes embates em diferentes competições como a semifinal da Libertadores e a primeira rodada da fase de grupos na Champions League. Mas qual jogo vai passar no SBT hoje? Confira a programação completa da emissora e saiba como assistir.

Qual jogo vai passar no SBT hoje?

O SBT vai passar duas partidas de futebol nesta terça-feira, 6 de setembro, em diferentes torneios na temporada atual.

No período da tarde, a fase de grupos da Champions League tem início na temporada. Pelo grupo H da competição, PSG e Juventus se enfrentam nesta terça, no Parc des Princes, em Paris, a partir das 16h (horário de Brasília). De um lado, Neymar, Mbappé e Messi prometem balançar as redes para garantir a vantagem, enquanto a Juventus quer fazer bonito até finalmente alcançar a final e brigar pelo título.

O jogo da Champions hoje no SBT terá transmissão para todo o Brasil, com narração de Luiz Alano e comentários de Mauro Cezar Pereira e Nadine Basttos.

Pela semifinal da Libertadores, no horário das 21h30 (horário de Brasília), a partida de volta entre Palmeiras e Athletico PR vai definir quem avança para a final da competição. No primeiro jogo, o Furacão venceu por 1 x 0 e por isso tem a vantagem, precisando apenas de um empate para se garantir. Téo José narra a partida, enquanto Mauro Beting, Edmilson e Nadine Basttos comentam.

Palmeiras x Athletico PR: SBT, Site do SBT e SBT Vídeos

PSG x Juventus: SBT, Site do SBT e SBT Vídeos

Agora que você já sabe qual jogo vai passar no SBT hoje, confira a programação completa nesta terça-feira.

06:00 Primeiro Impacto

12:00 Os Pequenos Johnstons

13:00 Horário eleitoral gratuito

13:25 Esmeralda

15:00 Fofocalizando

16:00 Jogo da Liga dos Campeões

18:00 Cuidado Com O Anjo

18:45 A Desalmada

19:45 SBT Brasil

20:30 Horário eleitoral gratuito

20:55 Poliana Moça

21:30 Libertadores

23:15 Programa do Ratinho

00:30 The Noite com Danilo Gentili

01:30 Operação Mesquita

02:15 Que Não Viu Vai Ver

Jogos da Champions League hoje

Além do confronto entre PSG e Juventus, outros sete embates também serão realizados nesta terça-feira, pela primeira rodada da Liga dos Campeões na fase de grupos.

A competição está de volta após as três fases preliminares na temporada. Aqui, trinta e duas equipes disputam a fase de grupos com oito grupos de quatro cada por seis rodadas. Ao fim da primeira fase, somente os dois primeiros avançam para as oitavas de final, enquanto o terceiro colocado vai para os playoffs da Liga Europa.

Confira os outros jogos desta terça-feira na Champions.

Dínamo de Zagreb x Chelsea – 13h45

Borussia Dortmund x Copenhague – 13h45

Benfica x Maccabi Haifa – 16h

Sevilla x Manchester City – 16h

RB Salzburg x Milan – 16h

Celtic x Real Madrid – 16h

PSG x Juventus – 16h

RB Leipzig x Shakhtar Donetsk – 16h

Como assistir o SBT online hoje?

Além de acompanhar o SBT pela televisão, você também pode assistir o canal online tanto pelo celular como no computador ou tablet.

A emissora retransmite a sua programação, incluindo os jogos de futebol, pelo site oficial, além do aplicativo SBT Vídeos, totalmente de graça. Não é preciso se cadastrar no site para assistir, muito menos pagar nada.

Basta acessar o site www.sbt.com.br pelo navegador do celular ou computador, clicar em “AO VIVO”, localizado na parte de cima do site em vermelho e branco. Assim que clicar, um player no meio da tabela com o logo do SBT vai aparecer.

Basta dar play e pronto, você pode assistir todo o conteúdo do SBT ao vivo e de graça pelo celular.

