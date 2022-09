Tabela do Mundial de Vôlei Feminino 2022: grupos, jogos e datas

Vai começar a disputa pelo título do Campeonato Mundial de Vôlei Feminino de 2022! Vinte e quatro seleções jogam a primeira fase da competição, incluindo o Brasil, que busca o seu primeiro troféu no torneio. A tabela do Mundial de Vôlei Feminino 2022 já está disponível, por isso confira a seguir no texto todas as informações dos jogos.

Tabela do Mundial de Vôlei Feminino 2022

Está chegando a mais importante disputa no cenário do Vôlei feminino. Com o Brasil, vinte e quatro equipes jogam o Mundial de Vôlei Feminino na temporada 2022.

Elas são divididas em quatro grupos de seis cada, separadas de acordo com os países e as cidades determinadas pela entidade do vôlei entre as sedes. Pelo grupo A e D, as partidas serão disputadas entre Arnhem, na Holanda. Pelas chaves B e C, os jogos acontecem na Holanda, mas passam pela Polônia, nas cidades de Lodz e Gdansk.

Pelo grupo A, estão Holanda, Itália, Bélgica, Porto Rico, Camarões e Quênia. Depois, no grupo B vem Polônia, Turquia, República Dominicana, Coréia do Sul, Croácia e Tailândia.

No grupo C estão Sérvia, Estados Unidos, Alemanha, Bulgária, Canadá e Cazaquistão. Fechando a primeira fase vem o grupo D com o Brasil, China, Japão, Colômbia, Argentina e República Dominicana.

Confira a tabela do Mundial de Vôlei Feminino 2022 completa a seguir com os jogos.

23 de setembro (Sexta-feira):

Polônia x Crocácia – 13h

Holanda x Quênia – 15h

24 de setembro (sábado):

Turquia x Tailândia – 08h

Bélgica x Porto Rico – 09h

Itália x Camarões – 10h

República Dominicana x Coréia do Sul – 13h30

Estados Unidos x Cazaquistão – 14h30

Brasil x República Dominicana – 15h30

25 de setembro (domingo):

Bélgica x Quênia – 08h

China x Argentina – 09h

Japão x Colômbia – 09h15

Holanda x Camarões – 11h

Alemanha x Bulgária – 14h

Sérvia x Canadá – 15h

26 de setembro (segunda-feira):

Japão x República Domincana – 09h15

Alemanha x Cazaquistão – 10h30

Sérvia x Bulgária – 11h

Itália x Porto Rico – 13h

Brasil x Argentina – 13h30

Estados Unidos x Canadá – 16h

27 de setembro (terça-feira):

Turquia x Coréia do Sul – 09h

China x Colômbia – 09h

República Dominicana x Croácia – 12h30

Itália x Bélgica – 13h

Camarões x Quênia – 15h

Polônia x Tailândia – 15h30

28 de setembro (quarta-feira):

Tailândia x Croácia – 09h

China x Japão – 09h15

Brasil x Colômbia – 10h

Turquia x República Dominicana – 12h30

Argentina x República Tcheca – 13h

Holanda x Porto Rico – 15h

Polônia x Coréia do Sul – 15h30

29 de setembro (quinta-feira):

Canadá x Cazaquistão – 08h

Coréia do Sul x Tailândia – 09h

Sérvia x Alemanha – 11h

Turquia x Croácia – 12h30

Itália x Quênia – 13h

Estados Unidos x Bulgária – 14h

Polônia x República Dominicana – 15h30

Porto Rico x Camarões – 16h

30 de setembro (sexta-feira):

Sérvia x Cazaquistão – 08h

China x República Dominicana – 09h

Brasil x Japão – 09h15

Bulgária x Canadá – 11h

Colômbia x Argentina – 13h

Estados Unidos x Alemanha – 14h

Holanda x Bélgica – 15h

01 de outubro (sábado):

Bulgária x Cazaquistão – 08h

Brasil x China – 09h

República Dominicana x Tailândia – 09h

Alemanha x Canadá – 11h

Porto Rico x Quênia – 11h

Coréia do Sul x Croácia – 12h30

Colômbia x República Tcheca – 13h

Estados Unidos x Sérvia – 14h

Polônia x Turquia – 15h30

02 de outubro (domingo):

Bélgica x Camarões – 08h

Japão x Argentian – 09h15

Holanda x Itália – 11h

Classificação do Mundial de Vôlei Feminina 2022

Vinte e quatro seleções foram divididas em quatro grupos de seis cada, onde elas disputam por cinco rodadas entre si para brigarem pela classificação até as quartas de final.

Oito seleções se classificaram para as quartas, onde vão brigar em partida única pela vaga na fase seguinte e consequentemente chegar até a grande final.

Mas como ficou a classificação do grupos? Confira.

GRUPO A

Holanda

Itália

Bélgica

Porto Rico

Camarão

Quênia

GRUPO B

Polônia

Turquia

República Dominicana

Croácia

Coréia do Sul

Tailândia

GRUPO C

Estados Unidos

Sérvia

Alemanha

Bulgária

Cazaquistão

Canadá

GRUPO D

Brasil

China

Japão

Colômbia

Argentina

República Tcheca

Campeões de Mundial do Vôlei Feminino

Sete equipes já ganharam a medalha de ouro no Mundial de Vôlei Feminino em toda a história do torneio. A Rússia, entretanto, é a maior vencedora com 7 troféus, líder isolada no ranking.

Logo atrás estão Japão e Cuba, com 3 medalhas cada e depois a China, com 2 títulos cada.

A Seleção Brasileira Feminina ainda não ganhou nenhuma vez, buscando em 2022 a primeira medalha de ouro em sua história de competições.

A seguir, confira a lista de campeões.

Rússia – 7 títulos

Japão – 3 títulos

Cuba – 3 títulos

China – 2 títulos

Estados Unidos – 1 título

Itália – 1 título

Sérvia – 1 título

