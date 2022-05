Qual jogo da Libertadores vai passar no SBT hoje, terça-feira (24/05)

A última rodada da Libertadores promete grandes emoções. Nesta terça-feira, 24 de maio, seis confrontos serão realizados entre os grupos, valendo a classificação para as oitavas de final da temporada. Mas qual jogo da Libertadores vai passar no SBT hoje? Confira as informações e saiba como assistir.

Qual jogo da Libertadores vai passar no SBT hoje?

O canal do SBT vai passar os jogos do Palmeiras e Flamengo na Libertadores hoje, terça-feira em 24 de maio. As equipes, entretanto, já estão classificadas para as oitavas de final.

Pela última rodada do grupo A, o Palmeiras recebe o Deportivo Táchira a partir das 21h30, horário de Brasília. O alviverde já está classificado, enquanto o elenco venezuelano precisa da vitória para ter a segunda vaga no grupo.

O jogo do Palmeiras hoje passar apenas para o estado de São Paulo e as cidades de Ponta Grossa, Maringá, Londrina e Curitiba com narração de Luiz Alano e comentários de Mauro Beting.

Do outro lado, o Flamengo enfrenta o Sporting Cristal também nesta terça-feira, a partir das 21h30, horário de Brasília, jogando no Estádio do Maracanã, no Rio, pelo grupo H. As duas vagas já estão preenchidas com o Mengo e o Talleres e, por essa razão, as equipes somente cumprem tabela.

Pelo canal do SBT, todos os outros estados do Brasil menos SP e PR, assistem a partida com narração de Silva Junior e comentários de Mauro Cezar Pereira e Junior Baiano.

Palmeiras x Deportivo Táchira

Data: 24/05/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Allianz Parque

Onde assistir: SBT, Site do SBT e Conmebol TV

Narração: Luiz Alano e comentários de Mauro Beting.

Flamengo x Sporting Cristal

Data: 24/05/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã

Onde assistir: SBT, Site do SBT, ESPN e Star +

Narração: Silva Junior e comentários de Mauro Cezar Pereira e Junior Baiano.

Classificados para as oitavas da Libertadores 2022

Já estão classificados para as oitavas de final as equipes de Palmeiras, Estudiantes, Flamengo, Talleres, Colón, Atlético MG e River Plate. Nesta terça-feira, conheceremos mais dois classificados na primeira rodada do mata-mata da competição.

É importante ressaltar que apenas os dois primeiros de cada grupo avançam até as oitavas, onde irão disputar no sistema de ida e volta a classificação.

Para o sorteio da Conmebol, as equipes serão divididas em dois potes, o 1 e o 2. Os primeiros colocados ficam no primeiro pote enquanto os segundo lugares vão para o segundo. O elenco sorteado no primeiro joga contra o sorteado do segundo, e assim por diante. Times do mesmo país podem se enfrentar.

+Sorteio das oitavas da Libertadores 2022: classificados, data e horário

Programação do SBT hoje

Saiba qual é a programação do canal SBT hoje, terça-feira em 24 de maio de 2022. O torcedor deve ficar atento porque a emissora pode sofrer alterações de acordo com cada estado.

06:00 Primeiro Impacto

12:00 Carrossel

13:00 Esmeralda

14:00 Paixões de Gavilanes

15:00 Casos de Família

16:00 Fofocalizando

17:00 Mar de Amor

18:15 Amanhã É Para Sempre

19:45 SBT Brasil

20:30 Poliana Moça

21:30 Libertadores

23:15 Programa do Ratinho

00:30 The Noite com Danilo Gentili

01:30 Operação Mesquita