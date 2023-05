Qual jogo vai passar na Band hoje? Como assistir ao vivo e programação – 27/05

É dia de futebol na tela da Band! Neste sábado, 27 de maio, a emissora vai transmitir jogos para todos os estados do Brasil, desde o futebol nacional até o internacional, com direito à decisão importante. Dá para assistir a Band hoje do conforto do seu sofá em casa. Saiba qual partida vai passar e como assistir ao vivo.

Band hoje vai transmitir qual jogo?

A Bandeirantes vai transmitir na TV aberta o jogo do Borussia Dortmund e Mainz pelo Campeonato Alemão neste sábado. Além disso, a emissora também exibirá dois jogos da Série B do Brasileirão em regiões diferentes.

O canal é 100% gratuito e o torcedor pode assistir como e onde quiser. Confira a programação da Band hoje.

Borussia Dortmund x Mainz: a última rodada do Campeonato Alemão pode trazer o título histórico do Borussia Dortmund. O elenco alvinegro precisa vencer e torcer por tropeço do Bayern de Munique para ficar tranquilo. Na tela da BAND, a narração será de Datena com comentários de Craque Neto e Rafa Oliveira.

CRB x Juventude: o confronto é válido pela nona rodada da Série B do Brasileirão neste sábado. O canal da Bandeirantes vai transmitir a partida para a região Nordeste e os estados de AM e GO ao vivo às 17h, horário de Brasília. Também dá para assistir no site e BandPlay.

Ituano x Londrina: o duelo com início às 17h, horário de Brasília, será transmitido pela Band no interior de São Paulo e ao estado do PR e DF ao vivo. Também dá para assistir no site e BandPlay. A partida é válida também pela nona rodada da Série B.

Como assistir a emissora online?

Além de acompanhar a emissora na televisão, também dá para assistir a programação completa no site e na plataforma de streaming 100% gratuita em qualquer lugar do Brasil.

O site www.band.uol.com.br disponibiliza a programação em tempo real – e com imagens – de graça. O usuário só precisa entrar no portal, clicar em “ao vivo” e escolher o ícone da Bandeirantes. Depois, se cadastre com email e a senha e pronto.

Outra opção é o BandPlay, plataforma de streaming da emissora. Acesse o site www.bandplay.com ou baixe o aplicativo no Android ou iOS de graça, faça o cadastro e veja o canal ao vivo.

Mas lembre-se que ambas as opções só funcionam de acordo com a sua localização. Portanto se você mora no Rio de Janeiro vai acompanhar a programação do estado carioca.

Programação da Band hoje

Agora que você já sabe que tem futebol na tela da emissora hoje, confira a programação completa neste sábado. Lembre-se que a programação sofre alteração de acordo com cada estado.

06:00 Band Kids

09:00 Infomercial

10:00 Acelerados

10:30 Campeonato Alemão

12:30 Nosso Agro

13:00 Fórmula 1 (REPRISE)

14:00 Band Esporte Clube

16:00 Brasil Urgente

19:20 Jornal da Band

20:30 Documento Band

21:30 NBA

00:00 Warner Play

00:30 SFT

