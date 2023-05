Qual jogo vai passar na Globo hoje? Assistir a Libertadores ao vivo (24/5)

Saiba qual partida de futebol vai passar na Globo hoje. Foto: Reprodução Javier Gallegos by Pexels

É dia de futebol, mas qual jogo vai passar na Globo? Nesta quarta-feira, 24 de maio, a emissora transmite duas partidas de futebol da Copa Libertadores da América – que está na fase de grupos. Veja o horário e qual time vai ter exibição na TV aberta.

Qual jogo vai passar na Globo?

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Ñublense contra o Flamengo e do Argentinos Juniors diante do Corinthians na Libertadores nesta quarta-feira. Ambos os duelos começam às 21h30, horário de Brasília, pela quarta rodada da competição.

Jogo do Ñublense x Flamengo na Globo

O Flamengo visita o Ñublense nesta quarta-feira, às 21h30, pela quarta rodada da Libertadores. O Rubro-Negro é o segundo colocado no grupo A com quatro pontos. O time busca os três pontos para não deixar o Racing se isolar na liderança.

Gustavo Villani narra a partida ao lado dos comentaristas Junior e Roger Flores. A transmissão vai ser para os estados de RJ, MG, PE, AP, RO, RR, AC, AM, PA, MA, PI, CE, RN, PB, AL, SE, MT, TO, GO, ES, SC e DF.

Jogo Argentinos Juniors x Corinthians na Globo

O Corinthians enfrenta o Argentinos Juniors nesta quarta-feira, em Buenos Aires, pela quarta rodada do grupo E na competição. O Timão tem três pontos em terceiro lugar, enquanto o Argentinos coleciona sete na primeira posição. O alvinegro busca a sua primeira vitória fora de casa.

O canal Globo vai exibir o jogo do Corinthians hoje na Libertadores para os estados de SP, BA, MS, PR e RS de graça com narração de Luis Roberto e comentários de Caio Ribeiro e Ricardinho.

Como assistir a emissora online?

O torcedor pode assistir a Globo também na internet. O serviço de streaming GloboPlay disponibiliza a programação em tempo real e com imagens da emissora para o público. Não precisa ser assinante para ver ao vivo.

Entre no site (www.globoplay.globo.com), clique em “Entrar” e faça o seu cadastro na Conta Globo, é de graça. Preencha as informações com o seu nome, data de nascimento, email e senha. Depois, clique em “Agora na TV” e escolha a Globo.

No entanto, lembre-se que o sistema funciona de acordo com a localização, ou seja, moradores do Rio de Janeiro vão assistir ao jogo que vai passar no Rio.

Programação da Globo hoje

Agora que você já sabe que tem futebol na emissora, confira a programação completa nesta quarta-feira.

04:00 Hora Um

06:00 Jornal Local

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV

13:00 GE

13:25 Jornal Hoje

14:45 Chocolate com Pimenta

15:35 Sessão Da Tarde – Um Perfil Para Dois

17:05 Vale a Pena Ver De Novo – O Rei do Gado

18:05 Amor Perfeito

18:45 Jornal Local

19:15 Vai Na Fé

20:00 Jornal Nacional

20:30 Terra e Paixão

21:15 Futebol

23:30 Segue O Jogo

23:45 Que História É Essa Porchat?

00:30 Jornal

01:20 Conversa com Bial

