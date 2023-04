Confira qual jogo vai passar na Globo hoje. Foto: Reprodução Artem Saranin by Pexels

Qual jogo vai passar na Globo hoje? Como assistir a Copa do Brasil - 26/04

É quarta-feira, dia de assistir futebol na televisão. A terceira fase da Copa do Brasil traz os jogos de volta na semana, onde dezesseis clubes avançam para as oitavas de final. Confira se a Globo vai transmitir futebol hoje e como assistir ao vivo.

Qual é o jogo que a Globo vai transmitir hoje?

A Globo não transmite na TV aberta nenhum jogo de futebol nesta quarta-feira. A emissora optou por deixar os confrontos decisivos da Copa do Brasil apenas nos canais pagos SporTV e Premiere.

Na programação da emissora, o ''Jornal Nacional'' será exibido às 20h30, depois o capítulo inédito da novela "Travessia" e, às 22h35, o programa "Especial Led Luz Na Educação". O quadro traz grandes estrelas como Fabiana Karla, Taís Araujo, Pedro Bial e Dira Paes em busca de novos projetos da educação, que ao fim receberão um milhão de reais, divididos igualitariamente entre os seis.

A transmissão é 100% gratuita e qualquer um pode assistir na TV aberta.

Como assistir a emissora na internet?

O serviço de streaming GloboPlay disponibiliza a programação ao vivo da emissora em sua plataforma. Não precisa ser assinante para acompanhar a TV no aplicativo.

Acesse o site (www.globoplay.globo.com) ou o app de sua preferência, faça o seu cadastro na Conta Globo de graça, com nome completo e senha. Depois, clique em "Agora na TV", localizado no menu do site.

Daí, é só escolher a emissora no mosaico de transmissões ao vivo. Como trata-se de um canal aberto, o torcedor não paga nada para assistir.

Mas lembre-se que o sistema funciona de acordo com a localização, isto é, moradores do Rio de Janeiro vão acompanhar a programação do estado.

Programação da Globo

Agora que você já sabe que não tem jogo de futebol na Globo, confira a programação nesta quarta-feira.

04:00 Hora Um

06:00 Jornal Local

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 Chocolate com Pimenta

15:40 Sessão Da Tarde – Talvez Uma História De Amor

17:15 Vale a Pena Ver De Novo – O Rei do Gado

18:25 Amor Perfeito

19:10 Jornal Local

19:40 Vai Na Fé

20:30 Jornal Nacional

21:30 Travessia

22:35 Especial Led Luz Na Educação

23:40 Que História É Essa Porchat?

00:45 Jornal da Globo

01:35 Conversa com Bial

