Daniel Alves ainda está preso? Veja últimas notícias do caso

Confira as últimas notícias do caso envolvendo o jogador de futebol Daniel Alves

Em 20 de janeiro deste ano, Daniel Alves foi preso em Barcelona após ser acusado de agressão sexual por uma mulher de 23 anos em uma boate na Espanha. O jogador de futebol deve permanecer até o dia do seu julgamento, que ainda não tem data. Confira as últimas notícias envolvendo o caso do lateral.

Daniel Alves continua preso?

Sim, Daniel Alves continua preso em Brians 2, em Barcelona, na Espanha, desde janeiro. A decisão de prisão preventiva foi decretada pela juíza Maria Concepción Canton Martín, sem fiança ao atleta.

Em 25 de abril, o Ministério Público da Espanha rejeitou o pedido de liberdade feito pela defesa do ex-jogador. De acordo com informações publicadas pelo jornal O Globo, a promotoria considerou o risco de Daniel Alves fugir para o exterior para não passar pelo julgamento. Sendo assim, ele continua preso.

Daniel é acusado de agressão sexual contra uma mulher de 23 anos na boate Sutton, em Barcelona, no fim do ano passado. Ele prestou novo depoimento em abril, onde afirmou que a relação com a jovem foi consensual. Ele diz que é inocente.

Vídeo de Daniel Alves preso é real?

Como é o dia a dia na prisão?

Acostumado com luxo, roupas de marca, carros, mansões e festas, Daniel Alves vive uma vida totalmente diferente na prisão Brians 2, em Barcelona.

De acordo com o jornal espanhol Marca, o então ex-jogador teria inclusive tentado se religar com o futebol. Ele integrou o time de futebol do presídio e até treinou com os outros detentos. Ele, inclusive, queria participar da décima primeira edição do Torneio Intercentros Penitenciario, mas a Justiça Espanhola decidiu que ele não poderá participar.

Outra informação publicada sobre o dia a dia na prisão é que Alves tem bom comportamento. Mesmo assim, segundo o jornal O Globo, ele foi reprendido por "batucada" na época do carnaval, fazendo barulho com as mãos com os outros presos.

O jornal O Globo também publicou como é o dia a dia de Daniel em Brians 2. Ele acorda às 7h40 e participa da primeira contagem do dia às 8h. Então, toma o café da manhã e vai para o pátio. O almoço é 13h, onde depois ele retorna para a cela até às 17h do dia. Daí, retorna para o pátio onde fica até 19h, onde passa pelo jantar e volta para a cela, onde as luzes se apagam às 21h.

Confira a seguir algumas imagens da prisão onde Alves está.

⚽️ ACUSADO DE AGRESIÓN SEXUAL Dani Alves fue trasladado a la cárcel Brians 2, por temas de seguridad. Este centro penitenciario cuenta con:

-Módulos residenciales

-Ducha propia

-Comedor

-Sala de estar

-Gimnasio

-Peluquería#78AñosEnDeportes pic.twitter.com/Py8mAefIXx — Radio Atalaya 680 AM (@680radioatalaya) January 23, 2023

Qual pode ser a pena de Daniel?

Se for de fato condenado, Daniel Alves pode pegar de oito até dez anos de prisão, de acordo com o jornal espanhol "El Mundo". Na Espanha, penas envolvendo casos sexuais tornaram-se mais severas após um caso específico tomar grandes proporções com muitos protestos por parte das espanholas.

Em 2016, uma jovem de 18 anos foi estuprada por cinco homens que conversavam entre si em um grupo de WhatsApp, aplicativo de mensagens no celular, intitulado de "La Manada". O resultado foi a nova lei "Só sim, é sim" que, de acordo com o programa Fantástico, aumenta a pensa do agressor.

Daniel Alves é casado com quem?

A modelo Joana Sanz confirmou através de uma longa carta em seu Instagram o divórcio do jogador de futebol após ele ser preso em Barcelona.

O casal se conheceu em 2015, mas só oficializaram a união em 2017. O casamento aconteceu em uma cerimônia romântica e secreta em Ibiza, na Espanha, de acordo com o jornal Daily Mail.

Joana, 30 anos, é modelo e nasceu na Espanha. Ela já trabalhou para grandes marcas como a Jimmy Choo, além de estrelar campanhas para revistas como a Elle.

