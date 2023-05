Qual jogo vai passar na Globo hoje? Como assistir a Copa do Brasil (31/05)

É dia de futebol na Globo hoje, mas qual jogo vai passar na emissora? Nesta quarta-feira, 31 de maio, o canal da televisão aberta transmite duas partidas da Copa do Brasil nas oitavas de final. Confira o horário e como assistir cada um dos confrontos do conforto do seu sofá.

Globo hoje vai transmitir qual jogo?

A Globo hoje transmite na TV aberta o jogo do Corinthians contra o Atlético MG e do Botafogo diante do Athletico PR pela Copa do Brasil nesta quarta-feira. Os dois duelos começam às 21h30, horário de Brasília, nas oitavas de final da competição. A transmissão é 100% gratuita para todo o Brasil.

Jogo do Corinthians x Atlético MG hoje: O Corinthians recebe o Galo nesta quarta-feira, às 21h30, para disputar a segunda partida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Atlético venceu por 2 x 0 a primeira partida e, por isso, só precisa do empate.

O jogo do Corinthians vai passar para os estados de SP, MG, PE, AP, RO, RR, AC, AM, PI, AL, CE, SE, BA, MT, MS, TO, GO, SC, RS e DF com narração de Luis Roberto e os comentários de Caio Ribeiro e Ricardinho.

Jogo do Botafogo x Athletico PR hoje: O Botafogo vai tentar reverter o resultado do primeiro jogo nas oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira. O Furacão venceu por 3 a 2 no Paraná. A bola vai rolar às 21h30 ao vivo.

A transmissão da Globo será para os estados de RJ, PR, PA, MA, RN, PB e ES com a narração de Renata Silveira e comentários de Junior e Roger Flores.

Como assistir a emissora online?

Além de assistir a Globo hoje na televisão, o torcedor também tem a opção de curtir a programação da emissora pela internet em tempo real, e o melhor: sem pagar nada por isso.

Isso porque o streaming GloboPlay, do grupo Globo, disponibiliza a programação do canal carioca na plataforma. O serviço funciona de acordo com a sua localização, ou seja, quem está no Rio de Janeiro vai acompanhar a programação carioca.

Acesse o site (www.globoplay.globo.com), clique em “Entrar” e faça o cadastro na Conta Globo, não precisa pagar nada. Depois, é só preencher com as informações e clicar em “Agora na TV” para assistir a emissora ao vivo.

Dá para sintonizar o GloboPlay no computador, celular, tablet ou smartv.

Programação da Globo nesta quarta-feira

Agora que você já sabe que tem futebol na emissora, confira a programação completa nesta quarta-feira para não perder nenhum minuto.

04:00 Hora Um

06:00 Jornal Local

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV

13:00 GE

13:25 Jornal Hoje

14:45 Chocolate com Pimenta

15:35 Sessão Da Tarde – Voando Para O Amor

17:00 Vale a Pena Ver De Novo – Mulheres Apaixonadas

17:30 Vale a Pena Ver De Novo – O Rei do Gado

18:05 Amor Perfeito

18:45 Jornal Local

19:15 Vai Na Fé

20:00 Jornal Nacional

20:35 Terra e Paixão

21:20 Futebol

23:30 Segue O Jogo

23:45 Que História É Essa Porchat?

00:40 Jornal

01:30 Conversa com Bial

