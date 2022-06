Qual jogo vai passar na Globo hoje, domingo? (26/06/2022)

Qual jogo vai passar na Globo hoje? A emissora exibe dois confrontos pela décima quarta rodada do Brasileirão neste domingo, 26 de junho, entre diferentes estados do país. Os jogos tem início a partir das 16h (Horário de Brasília), começando logo após o The Voice Kids na programação. Confira a agenda completa do domingo e saiba como assistir ao time do coração.

+ Confira todos os jogos de futebol hoje para assistir

Qual jogo vai passar na Globo hoje?

Dois jogos vão passar na Globo hoje, domingo em 26 de junho de 2022. Os duelos vão começar às quatro horas da tarde, pelo horário de Brasília.

A décima quarta rodada apresenta o clássico Botafogo e Fluminense hoje, com promessa de rivalidade e bom futebol dentro de campo. O jogo vai passar na Globo, mas o torcedor que mora nos estados de SP, SC, RS, PR, GO, MT, MS e AL não vai poder acompanhar.

Para isso, a opção é assistir através do Premiere ou até mesmo no Globo Play, caso seja assinante. A narração fica por conta de Luiz Roberto com os comentários de Pedrinho, Roger Flores e Salvio Spinola.

Outro jogo que também acontece neste domingo é Avaí e Palmeiras. O canal da Globo exibe as emoções para os estados do SP, SC, RS, PR, GO, MT, MS e AL. Cléber Machado toma conta do microfone com comentários de Caio Ribeiro, PC Oliveira e Ricardinho.

Botafogo x Fluminense

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Globo (Menos para estados do SP, SC, RS, PR, GO, MT, MS e AL) e Premiere

Narração: Luiz Roberto e comentários de Pedrinho, Roger Flores e Salvio Spinola. No Premiere a narração é de Renata Silveira e Grafite, Lédio Carmona e Fernanda Colombo.

Avaí x Palmeiras

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Ressacada, em Florianópolis

Onde assistir: Globo (SP, SC, RS, PR, GO, MT, MS e AL) e Premiere

Narração: Cléber Machado e comentários de Caio Ribeiro, PC Oliveira e Ricardinho. No Premiere: narração de DanDan Pereira e Paulo Nunes e PVC nos comentários.

Programação da Globo hoje

Com transmissão de dois jogos de futebol neste domingo, 26 de junho de 2022, fique de olho na programação completa da TV Globo para não perder nada. A emissora exibe os mesmos programas entre os estados, com exceção dos programas locais. O torcedor deve ficar atento também com as alterações de cada estado.

Para saber qual jogo vai passar na Globo hoje, fique alerta e confira a programação completa da Globo.

05:45 Santa Missa

06:35 Programação Local

07:05 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

07:50 Globo Rural

09:10 Auto Esporte

10:00 Esporte Espetacular

12:40 Temperatura Máxima – A Branca de Neve e o Caçador

14:20 The Voice Kids

15:50 Futebol

18:00 Domingão com Huck

20:30 Fantástico

23:10 No Limite – A Eliminação

23:40 Domingo Maior – Caçada Mortal