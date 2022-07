Qual jogo vai passar na Globo hoje? Programação de domingo (03/07)

Para não perder nenhum lance, o torcedor quer saber qual jogo vai passar na Globo hoje? Neste domingo, 3 de julho, a emissora exibe um confronto pela décima quinta rodada do Brasileirão na Série A e outros dois da Série B, com início a partir das 16h (Horário de Brasília), com transmissão para diferentes estados. Confira a agenda completa do canal e saiba como assistir.

Qual jogo vai passar na Globo hoje?

Três jogos vão passar na Globo hoje, domingo em 3 de julho de 2022. Os embates tem início às quatro horas da tarde, pelo horário de Brasília.

A surpresa da edição é que serão dois jogos da Série B e apenas um da Série A nas transmissões. No entanto, todos os estados do Brasil vão poder curtir e acompanhar o futebol da rodada.

Pela décima quinta rodada da Série A, o Atlético Goianiense recebe o São Paulo, precisando dos três pontos para subir na classificação. O jogo vai passar na Globo pelos estados de GO, SP, MG, CE, MT, M e PR. A narração vai ser de Cléber Machado com comentários de Caio Ribeiro.

Pela Série B, o principal jogo da décima sexta rodada é Vasco x Sport, com promessa de bom jogo já que ambos disputam na parte de cima da tabela. Com narração de Renata Silveira e comentários de Júnior e Grafite, vai passar em todo o país, menos para os estados de GO, SP, BA, RS, MG, CE, MT, M e PR.

Fechando o domingo, o confronto de Bahia e Grêmio também tem transmissão pela televisão, apenas para os estados da Bahia e Rio Grande do Sul. Rogério Corrêa vai narrar o duelo.

Atlético GO x São Paulo

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia

Onde assistir: Globo e Premiere

Vasco x Sport

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Globo e Premiere

Bahia x Grêmio

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Onde assistir: Globo, SporTV e Premiere

Programação da Globo hoje

Com futebol na programação deste domingo, 3 de julho de 2022, a Rede Globo altera os horários dos principais programas do dia para tornar a experiência do futebol a mais agradável possível. A emissora exibe os mesmos programas entre os estados, com exceção dos programas locais.

Além disso, o torcedor deve ficar atento com as prováveis alterações de acordo com cada estado. Além de saber qual jogo vai passar na Globo hoje, confira a programação completa da Globo deste domingo.

06:00 Santa Missa

06:50 Programação Local

07:20Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08:05 Globo Rural

09:25 Auto Esporte

10:00 Esporte Espetacular

12:25 Temperatura Máxima – Pantera Negra

14:20 The Voice Kids

15:50 Futebol

18:00 Domingão com Huck

20:30 Fantástico

23:10 No Limite – A Eliminação

23:40 Domingo Maior – O Poderoso Chefão

+ Saiba qual será a provável escalação do Brasil na Copa do Mundo 2022 no Catar