Qual jogo vai passar na Globo hoje? Programação de domingo, 09/07

O torcedor já sabe que domingo é o clássico dia de futebol na TV aberta. Hoje, 09 de julho, a Globo transmite duas partidas do Brasileirão após o programa "The Voice Kids", a partir das 16h, horário de Brasília. Saiba qual jogo vai passar na emissora hoje e como assistir ao vivo.

Se você gosta de vôlei, confira a programação do vôlei masculino no domingo.

Qual jogo a Globo transmite hoje?

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Fluminense e Internacional e do Bragantino contra o São Paulo pelo Brasileirão neste domingo. Os duelos serão exibidos às quatro da tarde, horário de Brasília, em estados diferentes.

Todos os jogos da são válidos pela décima quarta rodada do Brasileirão. O Botafogo é o líder com vantagem de sete pontos.

A transmissão no canal aberto é 100% gratuita.

Fluminense x Internacional: a Globo exibe a partida para os estados de RJ, RS, SC, PR, MG, ES, BA, SE, PE, PB, RN, CE, PI, MA, PA, AM, RO, RR, AC e AP com a narração de Renata Silveira e comentários de Júnior e Roger Flores.

O Tricolor das Laranjeiras está em sexto lugar com enquanto o Inter ocupa a nona posição, ambos com 21 pontos.

RB Bragantino x São Paulo: a partida será exibida para os estados de SP, GO, TO, MT, MS e AL com a Everaldo Marques no comando da transmissão e os comentários de Ana Thaís Matos e Ricardinho.

Depois de vencer a primeira partida das quartas de final contra o Verdão, o São Paulo entra em campo neste domingo enquanto ocupa a sétima posição com 21 pontos, e o Braga em quinto com 23.

Como assistir a emissora na internet?

O torcedor pode ver a Globo de graça no Globoplay, serviço de streaming, sem ser assinante. Por se tratar de um canal aberto, a plataforma disponibiliza a programação de graça para o público.

Acesse o site www.globoplay.globo.com ou o aplicativo no iOS ou Android, em qualquer dispositivo móvel com internet. Faça o seu cadastro na Conta Globo de graça, depois retorne ao menu principal e, aí, clique na opção "Agora na TV". Espere a programação carregar e assista ao vivo a emissora.

O sistema da plataforma funciona de acordo com a sua localização, ou seja, se você mora em São Paulo vai assistir a programação do estado paulista.

Classificação do Brasileirão atualizada

Saiba como está a tabela de classificação até o início da décima quarta rodada do Brasileirão.

1 Botafogo - 33 pontos

2 Flamengo - 26 pontos

3 Grêmio - 26 pontos

4 Palmeiras - 24 pontos

5 RB Bragantino - 23 pontos

6 Fluminense - 21 pontos

7 São Paulo - 21 pontos

8 Cruzeiro - 21 pontos

9 Internacional - 21 pontos

10 thletico PR - 20 pontos

11 Atlético MG - 20 pontos

12 Fortaleza - 20 pontos

13 Santos - 16 pontos

14 Cuiabá - 16 pontos

15 Corinthians - 15 pontos

16 Bahia - 13 pontos

17 Goiás - 11 pontos

18 Coritiba - 10 pontos

19 Vasco - 9 pontos

20 América MG - 9 pontos

