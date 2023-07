Tem Brasil hoje? Programação do vôlei masculino domingo - 09/7

A última rodada da etapa classificatória da Liga das Nações de vôlei masculino será disputada neste domingo, 09 de julho, entre doze seleções na cidade de Pasay, nas Filipinas, e em Anaheim, nos Estados Unidos. Saiba se o Brasil vai entrar em quadra e qual a programação.

Confira a classificação vôlei masculino da Liga das Nações 2023 atualizada.

Programação de jogos de vôlei masculino hoje

Hoje, domingo, há seis partidas de vôlei masculino pela última rodada, mas o Brasil não joga, pois já está classificado para as quartas de final. Veja as últimas disputas que garantem a vaga na próxima etapa.

China x Canadá - streaming VBTV

Domingo, 09/07 às 00h (horário de Brasília)

Pasay City, nas Filipinas

Estados Unidos x França - Sportv 2

Domingo, 09/07 às 00h30 (horário de Brasília)

Anaheim, nos Estados Unidos

Eslovênia x Holanda - streaming VBTV

Domingo, 09/07 às 04h (horário de Brasília)

Pasay City, nas Filipinas

Japão x Polônia - streaming VBTV

Domingo, 09/07 às 08h (horário de Brasília)

Pasay City, nas Filipinas

Cuba x Irã - streaming VBTV

Domingo, 09/07 às 17h30 (horário de Brasília)

Anaheim, nos Estados Unidos

França x Alemanha - SporTV 2

Domingo, 09/07 às 21h (horário de Brasília)

Anaheim, nos Estados Unidos

Como assistir o streaming VB TV?

O serviço de streaming Volleyball TV transmite todos os jogos da Liga das Nações masculino e feminino, além de todas as competições da modalidade na temporada, incluindo vôlei de praia.

O plano Praia sai por R$ 20, enquanto o Premium fica por R$ 25 com acesso ilimitado. É possível assistir a transmissão em qualquer lugar do Brasil, seja no site (www.pt.volleyballworld.com) ou no aplicativo para celular, tablet e smartv.

É importante ressaltar que as transmissões são em inglês, ainda não existe a opção em português. É possível ver em dois aparelhos ao mesmo tempo.

Quando começa as quartas de final?

As quartas de final do vôlei masculino estão marcadas para 19 e 20 de julho, quarta e quinta-feira respectivamente, em Gdansk, na Polônia, às 12h e 15h, horário de Brasília.

Para formar os jogos, a Liga das Nações utiliza o chaveamento olímpico: o primeiro colocado joga contra o oitavo, o segundo lugar enfrenta o sétimo e assim sucessivamente. Os times masculinos de elite também vão disputar a semifinal, terceiro lugar e a final.

Todos os jogos vão acontecer em Gdansk, na Polônia. Por ser anfitriã, a seleção tem lugar garantido nas quartas de final. A semifinal vai ser em 22 de de julho e a final em 23 do mesmo mês, no domingo.

