Qual jogo vai passar na Globo hoje? Programação de domingo (10/7)

Emissora vai transmitir uma partida neste domingo, 10 de julho, para todos os estados do Brasil

Em dia de Brasileirão, tudo o que o torcedor quer saber é qual jogo vai passar na Globo hoje? Neste domingo, 10 de julho, a emissora exibe uma partida de futebol pela décima sexta rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 16h (Horário de Brasília). O jogo começa logo após o The Voice Kids, disponível em todos os estados do país. Confira a agenda completa e saiba como assistir.

Qual jogo vai passar na Globo hoje?

O jogo do Corinthians e Flamengo hoje no Brasileirão vai passar na Globo hoje a partir das 16h, quatro horas da tarde, pelo horário de Brasília no domingo, 10 de julho de 2022

Pela décima sexta rodada do Brasileirão, o encontro de Corinthians e Flamengo não é um espetáculo somente pelo belo futebol dentro de campo, mas também pelo show à parte das torcidas presentes nos estádios. O Timão e o Rubro-Negro possuem as maiores torcidas do país e, hoje, não deve ser diferente o apoio.

O canal da Globo exibe a partida em todos os estados do Brasil, sem distinção. A narração ficará por conta de Luís Roberto, com comentários de Caio Ribeiro e Juninho, além das análises de Paulo Cesar de Oliveira.

É só sintonizar o canal e curtir as emoções do Clássico das Nações, sem pagar nada e totalmente ao vivo!

Corinthians x Flamengo

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir: Globo e Premiere

Programação da Globo hoje

Com partida de futebol na programação da Globo neste domingo, 10 de julho de 2022, a emissora altera alguns dos seus principais programas na grade, tudo para tornar a experiência do torcedor apaixonado por futebol a mais agradável possível.

O canal e suas afiliadas transmite a mesma programação entre todos os estados, com exceção de programas locais.

O torcedor deve ficar atento com as prováveis alterações de acordo com o estado que mora. Além de saber qual jogo vai passar na Globo hoje, confira a programação da Globo neste domingo.

06:00 Santa Missa

06:50 Programação Local

07:20 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08:05 Globo Rural

09:25 Auto Esporte

10:00 Esporte Espetacular

12:30 Temperatura Máxima – Milagres do Paraíso

14:20 The Voice Kids

15:50 Futebol

18:00 Domingão com Huck

20:30 Fantástico

23:25Vai Que Cola

23:40 Domingo Maior – Transformar: A Era da Extinção

