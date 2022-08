Qual jogo vai passar na Globo hoje? Programação de domingo (14/08)

Emissora transmite neste domingo, 14 de agosto, três jogos do Brasileirão para todos os estados do país

Neste domingo, 14 de agosto, o torcedor quer saber qual jogo vai passar na Globo hoje? Em dia de futebol, a emissora carioca transmite três partidas do Brasileirão logo após o programa Pipoca da Ivete, a partir das 16h (Horário de Brasília), para todos os estados do país. Confira a programação completa e como assistir.

Qual jogo vai passar na Globo hoje?

A Globo vai passar três jogos de futebol hoje, domingo em 14 de agosto. Os confronto são válidos pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no segundo turno da competição. Mas afinal, qual jogo vai passar na Globo hoje?

Separados por um ponto na tabela, Flamengo e Athletico se encontram neste domingo para disputarem os três pontos e consequentemente a oportunidade de chegar até a vice-liderança do Brasileirão. A partida vai passar em todo o Brasil, menos para os estados de SP e CE, com narração de Luís Roberto, comentários de Junior, Roger Flores e Sandro Meira Ricci.

O São Paulo, que precisa subir na classificação, recebe o RB Bragantino para um duelo bastante equilibrado dentro dos gramados. A partida será exibida para todo o estado de SP com narração de Cléber Machado e comentários de Caio Ribeiro, Ricardinho e Sálvio Spinola.

Fechando o domingo, o clássico entre Ceará e Fortaleza vai passar para todo o estado do Ceará, onde as torcidas poderão acompanhar de pertinho o duelo entre as duas forças do estado. Antero Neto narra o duelo, enquanto Daniel Rocha e André Almeida comentam.

Flamengo x Athletico PR – Brasileirão Série A

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Globo (Menos SP e CE), GE, Premiere e Globo Play

São Paulo x RB Bragantino – Brasileirão Série A

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo

Onde assistir: Globo (SP), Premiere e Globo Play

Ceará x Fortaleza – Brasileirão Série A

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Onde assistir: Globo (CE), Premiere e Globo Play

Como assistir a Globo online?

O torcedor pode acompanhar os jogos que vão passar na Globo também pelo celular, tablet ou no computador.

Basta acessar o site do Globo Play (globoplay.globo.com), clicar em “Agora na TV”, e apertar no play. É importante ressaltar que o torcedor não precisa ser assinante para acompanhar, mas deve entrar com usuário de e-mail e senha do site da Globo.

Além disso, a transmissão será de acordo com o estado em que mora. Se é de São Paulo, então apenas o jogo do São Paulo e RB Bragantino é que vai ser retransmitido.

Outra opção é acompanhar através do portal GE. A retransmissão do canal da Globo é feita de maneira gratuita, para todos os estados do Brasil.

Programação da Globo hoje

Agora que o torcedor já sabe qual jogo vai passar na Globo hoje, a programação completa da emissora está disponível para não perder nada do futebol neste domingo.

Lembrando que a programação em cada estado pode ser diferente.

06:00 Santa Missa

06:50 Programação Local

07:20 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08:05 Globo Rural

09:25 Auto Esporte

10:00 Esporte Espetacular

12:30 Temperatura Máxima – Milagre Na Cela 7

14:20 Pipoca da Ivete

15:50 Futebol

18:00 Domingão com Huck

20:30 Fantástico

23:25 Vai Que Cola

00:15 Domingo Maior – Godzilla

02:25 Faixa da Madrugada

