Qual jogo vai passar na Globo hoje? Programação de quarta (15/06)

Emissora vai transmitir duas partidas de futebol nesta quarta-feira, 15 de junho, pela rodada do Brasileirão

Fique de olho torcedor, porque tem futebol na TV Globo hoje. Pela décima segunda rodada do Brasileirão nesta quarta-feira, 15 de junho, a emissora exibe para todos os estados do Brasil dois jogos com grandes emoções e muita disputa dentro de campo. Após o capítulo inédito de Pantanal, a partir das 21h20 (Horário de Brasília), descubra qual é o jogo vai passar na Globo hoje.

Qual jogo vai passar na Globo hoje?

Dois jogos vão passar na Globo hoje, quarta-feira em 15 de junho de 2022, pelo Brasileirão da Série A a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

Pela décima rodada da primeira divisão no Brasileirão, o Corinthians visita o Athletico nesta quarta, na Arena da Baixada, para retomar a liderança e destronar o seu maior rival da ponta, o Palmeiras. O jogo vai passar para todo o Brasil, menos para os estados de RJ, MG, ES, PR, PI, SC, PB e RN, além do Premiere e Globo Play. A narração vai ser de Cléber Machado com comentários de Casagrande e Caio Ribeiro, além de Sálvio Spinola.

Neste mesmo horário, nove e meia da noite, o confronto entre América Mineiro e Fluminense se enfrentam também nesta quarta, com transmissão ao vivo. Porém, o duelo será exibido somente para os estados de RJ, MG, ES, PR, PI, SC, PB e RN com narração de Luís Roberto.

América MG x Fluminense

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte, em Minas Gerais

Onde assistir: Globo (RJ, MG, ES, PR, PI, SC, PB e RN) e Premiere

Athletico PR x Corinthians

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná

Onde assistir: Globo (Menos os estados RJ, MG, ES, PR, PI, SC, PB e RN) e Premiere

Programação da TV Globo hoje

Com futebol ao vivo para todo o Brasil, saiba qual é a programação completa da TV Globo nesta quarta-feira, 15 de junho de 2022, durante a manhã, tarde e a noite. É importante relembrar que a rede pode sofrer alterações de acordo com cada estado.

Por isso, fique alerta para saber qual jogo de futebol vai passar em seu estado.

04:00 Hora Um

06:00 Jornal Local

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

12:00 Praça TV

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 O Cravo e a Rosa

15:30 Sessão da Tarde – A Seleção

17:05 Vale a Pena Ver De Novo – A Favorita

18:05 Além da Ilusão

18:45 Jornal Local

19:15 Cara e Coragem

20:00 Jornal Nacional

20:35 Pantanal

21:20 Futebol

23:30 Segue o Jogo

23:45 Que História É Essa, Porchat?

00:30 Jornal da Globo Classificação do Brasileirão 2022: tabela da Série A após 11ª rodada

