Qual jogo vai passar na Globo hoje? Programação de quarta (27/07)

A agenda de futebol promete grandes emoções nesta quarta-feira, 27 de julho de 2022. Mas qual jogo vai passar na Globo hoje? A emissora carioca transmite dois jogos das quartas de final da Copa do Brasil ao vivo, logo após o capítulo inédito da novela Pantanal, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).

A Globo vai passar dois jogos de futebol nesta quarta-feira, 27 de julho. Os confrontos são válidos pelas quartas de final da Copa do Brasil, e por isso o torcedor quer saber qual jogo vai passar na Globo hoje.

Depois de golear o Santos nas oitavas de final, o Corinthians chega para disputar as quartas da Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense com muita confiança. O grupo paulista deve manter a escalação completa, assim como os goianos. Na Globo, a partida será transmitida apenas para os estados de SP e GO, com narração de Cléber Machado e comentários de Ana Thais Matos e Ricardinho.

Enquanto isso, o Flamengo recebe o Athletico no Maracanã pelas quartas de final da Copa do Brasil. Sob o comando de Dorival Junior, o elenco rubro-negro tem mostrado uma melhora certeira dentro de campo, enquanto o Athletico de Felipão tenta se recuperar de uma má fase. O jogo vai passar na Globo em todo o Brasil, menos para os estados de SP e Go com narração de Luis Roberto e comentários de Roger Flores, Júnior e Sandro Meira Ricci.

Atlético GO x Corinthians

Data: 27/07/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia

Onde assistir: Globo, SporTV 2, Premiere e Globo Play

Estados: SP e GO

Flamengo x Athletico PR

Data: 27/07/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere e Globo Play

Estados: Todo Brasil, Menos SP e GO

Como assistir Globo online de graça?

O canal da Globo está disponível de graça através do portal Globo Play (globoplay.globo.com), mesmo para aqueles que não são assinantes.

O torcedor deve acessar o site, clicar em “Agora na TV” e fazer o login com o e-mail e a senha de usuário no site da Globo. Para não-assinantes, o serviço é de graça, precisando apenas entrar com o login e pronto.

Lembrando que o canal da Globo é de acordo com a localização, ou seja, o torcedor que mora no interior de São Paulo assistirá a mesma emissora que possui em sua casa.

Programação da Globo hoje

